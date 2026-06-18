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¿A qué hora juega Estados Unidos vs Australia y dónde ver partido Mundial 2026?
Estados Unidos se enfrenta a Australia en un crucial partido del Grupo D del Mundial 2026. Conoce horarios y canales para que no te pierdas este partidazo.
Estados Unidos se enfrenta a Australia en un encuentro correspondiente al Grupo D del Mundial 2026. Recordemos que ambas selecciones ganaron en sus respectivos estrenos y se trata de un duelo clave por el liderato de la serie. Conoce todos los detalles de este compromiso, que se jugará en Seattle.
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¿Cuándo juega Estados Unidos vs. Australia?
Este duelo se jugará el viernes 19 de junio por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro tendrá lugar en el Seattle Stadium (Lumen Field).
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Australia?
Repasa los horarios para seguir el encuentro de acuerdo con tu país de residencia:
- Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00 horas
- México: 13:00 horas
- Estados Unidos: 15:00 horas (Miami y Nueva York) y 12:00 horas (Los Ángeles)
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Estados Unidos vs. Australia?
- Perú: DSports, DGO y Paramount+
- Argentina: DSports, DGO, TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y Flow Sports
- Colombia: DSports, DGO, Win Sports, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Ecuador: DSports, DGO y Paramount+
- Chile: DSports, DGO y Paramount+
- Paraguay: GEN y Trece
- Uruguay: DSports, DGO, Paramount+, Canal 5 y AUF TV
- Venezuela: DSports, DGO, Televen e Inter
- México: ViX
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
Estados Unidos vs. Australia: previa del partido
El Estadio de Seattle se vestirá de gala este viernes 19 de junio para albergar un choque de alto voltaje en la segunda jornada del Grupo D. Tanto Estados Unidos como Australia llegan a este compromiso con el ánimo a tope tras un debut ideal, lo que convierte este encuentro en una final anticipada por la zona: la selección que logre sumar los tres puntos asegurará, de forma matemática, su boleto a los dieciseisavos de final del certamen con una fecha de anticipación.
El conjunto norteamericano, bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino, ratificó su cartel de favorito en el estreno al golear por 4-1 a Paraguay, un resultado histórico que significó su mayor margen de victoria en una Copa del Mundo. Por su parte, los 'Socceroos' rompieron los pronósticos iniciales y firmaron un sólido 2-0 frente a Turquía gracias a una noche inspirada de su guardameta Patrick Beach y al desequilibrio de Nestory Irankunda, lo que inyectó una dosis enorme de confianza de cara al duelo ante los anfitriones.
A pesar de haber protagonizado intensos duelos amistosos en el pasado, este compromiso marcará un hito al ser el primer enfrentamiento oficial entre ambas escuadras masculinas en la historia de los Mundiales. Con el arbitraje del alemán Felix Zwayer, las miradas del planeta fútbol estarán puestas sobre el césped de Seattle en lo que promete ser 90 minutos de pura intensidad táctica y velocidad.
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