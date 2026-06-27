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Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 28 de junio: horarios, canales y dónde ver en TV

Revisa la programación completa de partidos hoy, domingo 28 de junio, con el Mundial 2026 y Alianza Lima jugando la Copa de la Liga.

Francisco Esteves
Partidos del Mundial 2026 hoy, 28 de junio.
Partidos del Mundial 2026 hoy, 28 de junio. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación de partidos para hoy, domingo 28 de junio, con el horario y canal de transmisión para cada uno. Comienzan los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de la FIFA, pero también habrán duelos emocionantes de la Copa de la Liga Caliente 2026, con Alianza Lima buscando su pase a la siguiente ronda.

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Sudáfrica vs Canadá2.00 p. m.DSports, DGO y Paramount+

Partidos de hoy por la Copa de la Liga 2026

PartidoHorarioCanal
Alianza Lima vs Alianza Atlético1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Melgar vs Dep. Moquegua1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Chankas vs Santos FC3.15 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga Femenina

PartidoHorarioCanal
Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas1.00 p. m.YouTube Bicolor+

¿Dónde ver EN VIVO el Mundial 2026 en Perú?

El Mundial 2026 contará con diversos canales de transmisión en Perú, por lo que la afición tendrá distintas opciones para disfrutar de los compromisos, tanto por televisión como en línea. Solo debes ingresar a DSports, América TV, Disney+ o Paramount+.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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