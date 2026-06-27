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Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 28 de junio: horarios, canales y dónde ver en TV
Revisa la programación completa de partidos hoy, domingo 28 de junio, con el Mundial 2026 y Alianza Lima jugando la Copa de la Liga.
Revisa la programación de partidos para hoy, domingo 28 de junio, con el horario y canal de transmisión para cada uno. Comienzan los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de la FIFA, pero también habrán duelos emocionantes de la Copa de la Liga Caliente 2026, con Alianza Lima buscando su pase a la siguiente ronda.
PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados
Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Sudáfrica vs Canadá
|2.00 p. m.
|DSports, DGO y Paramount+
Partidos de hoy por la Copa de la Liga 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Alianza Lima vs Alianza Atlético
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Melgar vs Dep. Moquegua
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Chankas vs Santos FC
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
¿Dónde ver EN VIVO el Mundial 2026 en Perú?
El Mundial 2026 contará con diversos canales de transmisión en Perú, por lo que la afición tendrá distintas opciones para disfrutar de los compromisos, tanto por televisión como en línea. Solo debes ingresar a DSports, América TV, Disney+ o Paramount+.
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