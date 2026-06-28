Carlo Ancelotti contundente sobre si Neymar jugará en el Brasil vs Japón: "Es una lástima que..."

Brasil y Japón protagonizarán uno de los encuentros más emocionantes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este encuentro podrá marcar el futuro de ambas selecciones. Mientras la Canarinha buscará su sexta estrella, los samuráis sueñan con conseguir su primer título.

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De cara a este partido, una de las grandes incógnitas es si Neymar podrá ser titular o apenas sumar unos cuantos minutos tras debutar ante Escocia en la última fecha de la fase de grupos. De acuerdo con el italiano, el delantero del Santos FC podría jugar apenas 15 minutos y todo dependerá del contexto.

“Neymar está progresando muy bien. Creo que mejoró mucho la semana pasada. Es una lástima que no haya podido entrenar con nosotros todo el tiempo. Obviamente, puede jugar más de 15 minutos. Depende mucho del contexto del partido de mañana”, empezó declarando el estratega en conferencia de prensa.

Neymar jugó 20 minutos ante Escocia.

En cuanto al equipo que colocará en cancha, el entrenador de Brasil señaló que no piensa hacer muchos cambios y que el 11 será el mismo que jugó ante Escocia: “Todos los jugadores están bien. No pienso hacer muchos cambios en el equipo. Tranquilos, ¿de acuerdo? No me despierten mañana con ideas descabelladas para cambios. Más o menos lo mismo que el otro día”.

Luego, añadió: “No hay partido de vuelta, pero Brasil tiene la suerte de contar con jugadores muy experimentados en este aspecto. El equipo tiene mucha sabiduría para este tipo de partidos. En ese sentido, tengo mucha confianza. Hemos trabajado muy bien para organizar un equipo con grandes jugadores individuales. El trabajo se ha realizado para que el equipo pueda beneficiarse del gran talento individual de sus integrante”.

¿Cuándo juegan Brasil vs Japón por el Mundial 2026?

El choque entre Brasil vs Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se jugará este lunes 29 de junio a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana).