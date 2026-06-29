Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO por Mundial 2026: pronóstico, hora y canal de transmisión

Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO jugarán un encuentro por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este lunes 29 de junio en el Estadio BBVA, en Monterrey, desde las 8.00 p. m. (hora peruana). El cotejo contará con transmisión del canal DSports y de las plataformas de streaming DGO, DAZN y Paramount+ para toda Sudamérica.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Marruecos?

El choque entre Países Bajo vs Marruecos por el Mundial 2026 está pactado para este lunes 29 de junio desde las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver Países Bajos vs. Marruecos?

La transmisión de Países Bajos vs. Marruecos estará a cargo del canal DSports y de las plataformas de streaming DGO, DAZN y Paramount+.

Países Bajos vs. Marruecos: posibles alineaciones

Países Bajos : Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo.

: Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. Marruecos: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss y Ismael Saibari.

Países Bajos vs. Marruecos: cuotas del partido

Apuestas Países Bajos Empate Marruecos Betsson 2.25 3.20 3-65 Betano 2.35 3.10 3.60 1XBet 2.31 3.30 3.60 Stake 2.20 3.20 3.50 Doradobet 2.24 3.17 3.73

Países Bajos vs. Marruecos: previa del partido por el Mundial

El Estadio Monterrey albergará un enfrentamiento parejo por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. La Naranja Mecánica, dirigida por Ronald Koeman, llega a la cita invicta tras liderar con autoridad el Grupo F, respaldada por un poderío ofensivo que le permitió marcar 10 goles en la primera fase.

Sin embargo, enfrente estará Marruecos, que, bajo la dirección de Mohamed Ouahbi, demostró que lo hecho en Qatar no fue casualidad. Los marroquíes clasificaron como segundos del Grupo C, cerca de Brasil, y llegan con una racha invicta de ocho partidos, impulsados por figuras como Ismael Saibari y por el liderazgo de Achraf Hakimi.

Este choque de estilos promete intensidad sobre el césped mexicano: por un lado, la vocación ofensiva de los neerlandeses con hombres como Cody Gakpo y Brian Brobbey; por el otro, el orden táctico, la solvencia defensiva y las transiciones veloces del cuadro africano.

Ronald Koeman ya avisó que su plantel tiene la fortaleza mental para ganarle a cualquiera, pero el combinado marroquí también llega con confianza y buscará romper la estadística histórica favorable a Países Bajos ante rivales de su continente en la Copa del Mundo. Uno seguirá su marcha en el torneo; el otro quedará eliminado en una llave en la que no se permiten errores.