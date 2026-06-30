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¿A qué hora juega Inglaterra vs RD Congo y dónde ver partido por el Mundial 2026?
Inglaterra y RD Congo se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Atlanta. A continuación puedes repasar horarios y canales de este encuentro.
Inglaterra y la República Democrática del Congo medirán fuerzas, en partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputa en el Estadio Atlanta y promete mucha emoción de principio a fin. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este cotejo.
¿Cuándo juega Inglaterra vs RD Congo?
Inglaterra vs. RD Congo se enfrentarán este miércoles 1 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El electrizante choque de eliminación directa tendrá como escenario el vanguardista Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta.
¿A qué hora juega Inglaterra vs RD Congo?
- Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13:00 horas
- México: 10:00 horas
- Estados Unidos: 12:00 horas (Miami y Nueva York) y 09:00 horas (Los Ángeles)
- Reino Unido: 17:00 horas
- España: 18:00 horas
¿A qué hora Inglaterra vs RD Congo?
- Perú: DSports, DGO y Paramount+
- Argentina: DSports, DGO, Paramount+ y Flow Sports
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+, Caracol TV, RCN Television, ditu y Radio Nacional de Colombia
- Chile: DSports, DGO y Paramount+
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Teleamazonas
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
- Uruguay: DSports, DGO, AUF TV y Paramount+
- Venezuela: DSports, DGO e inter
- México: ViX
- Estados Unidos: FOX One, FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
- España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+
Inglaterra vs RD Congo: previa del partido
La fase de eliminación directa del Mundial 2026 no da respiro y la República Democrática del Congo se prepara para el desafío más grande de su historia. El combinado africano avanzó a dieciseisavos demostrando un orden táctico admirable y un despliegue físico envidiable. Ahora, noventa minutos dictan la sentencia: o se hace historia o se arma el equipaje de vuelta.
Los "Leopardos" saben que los errores en esta instancia se pagan muy caro. La estrategia congoleña pasará por cerrar espacios en la zona medular y explotar al máximo la velocidad de sus extremos en transiciones rápidas. El objetivo es claro: neutralizar la jerarquía rival y dar la gran sorpresa del torneo ante la mirada del planeta.
Harry Kane es figura de la selección inglesa
Aunque el favoritismo del rival es evidente, el fútbol actual demuestra que las distancias se han acortado. Se espera un choque de alta intensidad física donde RD Congo saltará al campo sin complejos y con el sueño de todo un país. La cobertura en nuestro portal está lista para vivir una jornada de puras emociones.
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