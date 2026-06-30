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Piero Hincapié vio la tarjeta roja por taparse la boca en el México vs Ecuador por la 'Ley Prestianni'
En los minutos finales del México vs Ecuador, Santiago Giménez le avisó al árbitro que Hincapié se tapó la boca y tras revisar las imágenes en el VAR, decidió expulsar al defensor.
La ‘Ley Prestianni’ volvió a hacerse presente en el Mundial 2026. Si el primer futbolista en ser expulsado fue Miguel Almirón de Paraguay, el segundo fue Piero Hincapié de Ecuador en la derrota por 2-0 ante México en el Estadio Azteca por los dieciseisavos de final.
Sucede que en los minutos finales del encuentro, el defensor del Arsenal se acercó al delantero mexicano para decirle algo y se tapó la boca. En ese momento, Giménez reaccionó rápidamente y se dirigó al árbitro esloveno Slavko Vinčić, quien atendió su queja y se comunicó con los jueces que estaban en la cabina VAR.
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Una vez que recibió el visto bueno para que vaya a revisar las imágenes, se acercó al monitor y tras ratificar el accionar del defensor ecuatoriano, volvió a la cancha para mostrarle la tarjeta roja de manera directa. Tras esto, Hincapié se dirigió hacia la banca de suplentes de su equipo y recibió el aplauso de su entrenador Sebastián Beccacece.
El árbitro decidió expulsar a Piero Hincapié por taparse la boca.
¿Qué es la Ley Prestianni y por qué expulsaron a Piero Hincapié?
La FIFA, en conjunto con la IFAB (responsable de las Reglas del Juego), aprobó una estricta normativa conocida popularmente en el ámbito futbolístico como la 'Ley Vinícius' o 'Ley Prestianni', diseñada específicamente para combatir el racismo y las ofensas verbales en el terreno de juego. Esta nueva regla establece lo siguiente:
Expulsión por taparse la boca en confrontaciones: Desde el Mundial de 2026, cualquier jugador que se cubra la boca (ya sea con las manos o con la camiseta) mientras se dirige a un rival o al árbitro en una situación de conflicto o discusión podrá ser sancionado con una tarjeta roja directa.
Los motivos de la FIFA para crear esta nueva norma
- Presunción de culpabilidad: La FIFA implementó esta medida bajo el principio de que ocultar los labios durante un altercado genera una presunción de que se está utilizando lenguaje ofensivo o discriminatorio.
- Evitar vacíos legales: Anteriormente, muchos futbolistas se tapaban la boca para que las cámaras de televisión o el VAR no pudieran realizar una lectura de labios, lo que imposibilitaba sancionar insultos racistas por "falta de pruebas concluyentes".
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