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Alineaciones México vs Ecuador: formaciones por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

¡Se viene un tremendo partido! México recibirá a Ecuador en el Azteca por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Gary Huaman
México jugará contra Ecuador en el Estadio Azteca por el Mundial 2026.
México jugará contra Ecuador en el Estadio Azteca por el Mundial 2026. | Foto: composición Líbero
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México y Ecuador protagonizarán uno de los encuentros más picantes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los locales llegan a este encuentro tras hacer una fase de grupos perfecta, pues sacaron 9 de 9 puntas tras vencer a Sudáfrica, Chequia y Corea del Sur. Por otro lado, los ecuatorianos sufrieron hasta el final para acceder a esta instancia tras superar a Alemania y meterse con apenas 4 unidades.

América TV solo transmitirá seis encuentros de los dieciseisavos de final.

PUEDES VER: Los 6 partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que transmitirá América TV

De cara a este encuentro, ambos entrenadores pondrán lo mejor que tienen en el Estadio Azteca. Javier Aguirre por ejemplo ya tiene perfilado su 11 y colocará al tridente de ataque compuesto por Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

En cuanto a la Tricolor, Sebastián Beccacece repetirá prácticamente el mismo 11 con el que venció a Alemania y apostará por la velocidad de Gonzalo Plata en el ataque para apoyar a Enner Valencia. A continuación, podrás ver las alineaciones de México y Ecuador.

Alineación México vs Ecuador: posible 11 de los aztecas

  • Raúl Rangel; Israel Reyes, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.
México clasificó como primero de su grupo.

México clasificó como primero de su grupo.

Alineación Ecuador vs México: posible 11 de la Tri

  • Héctor Galíndez; Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Alan Franco, John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.
Ecuador se metió entre los mejores 8 terceros.

Ecuador se metió entre los mejores 8 terceros.

¿A qué hora juegan México vs Ecuador por el Mundial 2026?

El partido entre México vs Ecuador se jugará este martes 30 de junio a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora mexicana) en el Estadio Azteca y contará con transmisión de América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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