Alineaciones México vs Ecuador: formaciones por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

México y Ecuador protagonizarán uno de los encuentros más picantes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los locales llegan a este encuentro tras hacer una fase de grupos perfecta, pues sacaron 9 de 9 puntas tras vencer a Sudáfrica, Chequia y Corea del Sur. Por otro lado, los ecuatorianos sufrieron hasta el final para acceder a esta instancia tras superar a Alemania y meterse con apenas 4 unidades.

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De cara a este encuentro, ambos entrenadores pondrán lo mejor que tienen en el Estadio Azteca. Javier Aguirre por ejemplo ya tiene perfilado su 11 y colocará al tridente de ataque compuesto por Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

En cuanto a la Tricolor, Sebastián Beccacece repetirá prácticamente el mismo 11 con el que venció a Alemania y apostará por la velocidad de Gonzalo Plata en el ataque para apoyar a Enner Valencia. A continuación, podrás ver las alineaciones de México y Ecuador.

Alineación México vs Ecuador: posible 11 de los aztecas

Raúl Rangel; Israel Reyes, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

México clasificó como primero de su grupo.

Alineación Ecuador vs México: posible 11 de la Tri

Héctor Galíndez; Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Alan Franco, John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Ecuador se metió entre los mejores 8 terceros.

¿A qué hora juegan México vs Ecuador por el Mundial 2026?

El partido entre México vs Ecuador se jugará este martes 30 de junio a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora mexicana) en el Estadio Azteca y contará con transmisión de América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+.