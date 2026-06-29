Kimmich impacta al minimizar a Paraguay tras eliminación de Alemania en el Mundial: "No son..."

Uno de los grandes golpes de este Mundial 2026 fue protagonizado por la selección paraguaya, que sorprendió al eliminar por la vía de los penales a Alemania y avanzar a los octavos de final del torneo. Sin embargo, tras el final del encuentro, el futbolista Joshua Kimmich no se guardó nada por la eliminación de su selección.

Joshua Kimmich impacta al minimizar a Paraguay tras eliminación de Alemania

Durante la conferencia de prensa tras el pitazo final, Joshua Kimmich conversó con los medios y fue sumamente autocrítico por el nivel de todo el cuadro alemán. No obstante, sorprendió al señalar que sufrieron más de lo debido ante “equipos que no son de clase mundial”.

En esa línea, el polifuncional volante señaló que no jugaron bien en todo el torneo y fue sumamente justa su eliminación de la cita mundialista.

Joshua Kimmich minimizó a Paraguay tras la eliminación de Alemania.

"No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales. Nos costó mucho en los tres partidos contra equipos que no son de clase mundial. Eso es un hecho. Merecimos ser eliminados", señaló el jugador en conferencia de prensa tras el final del encuentro.

Joshua Kimmich envió mensaje a los hinchas alemanes

Por otro lado, el jugador del Bayern Múnich apuntó que la selección de Alemania no ha logrado llenar de orgullo al pueblo alemán, dejando una imagen muy lejos a la de generaciones pasadas.

"Estamos jugando aquí para hacer que Alemania se sienta orgullosa. De niño, siempre vi a Alemania llegar a semifinales y finales. No pudimos darle eso a la gente que miraba desde casa. Creo que la gente en Alemania necesita algo de lo que sentirse orgullosa en este momento, lamentablemente no es la selección nacional”, sostuvo.

Del mismo modo, Kimmich intentó quitarle responsabilidad a terceros y apuntó contras sus compañeros.“Nosotros, los jugadores en el campo, la cag**** y asumimos la responsabilidad. No fue el entrenador, no fue la prensa, no fue el árbitro, no fue el rival. Fuimos solo nosotros", sentenció.