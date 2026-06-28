- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Japón
- Paraguay vs Alemania
- Países Bajos vs Marruecos
- Universitario
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
Partidos de HOY en el Mundial, lunes 29 de junio: programación, resultados y dónde ver
A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos del Mundial 2026 que se jugarán este lunes 29 de junio.
Este lunes 29 de junio se jugarán los otros partidos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Jornada que nos promete grandes encuentros, pues tendremos el Brasil vs Japón, Alemania vs Paraguay y Países Bajos vs Japón. A continuación, podrás ver la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Horario
|Partido
|Canal
|Brasil vs Japón
|12.00 p. m.
|DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
|Alemania vs Paraguay
|3.30 p. m.
|DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
|Países Bajos vs Marruecos
|8.00 p. m.
|DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
Partidos de hoy por la Copa de la Liga
|Partido
|Horario
|Canal
|Melgar vs Moquegua
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Deportivo Garcilaso vs Binacional
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?
Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.
Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, puedes acceder a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la copa.
En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00