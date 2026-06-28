Partidos de HOY en el Mundial, lunes 29 de junio: programación, resultados y dónde ver

Este lunes 29 de junio se jugarán los otros partidos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Jornada que nos promete grandes encuentros, pues tendremos el Brasil vs Japón, Alemania vs Paraguay y Países Bajos vs Japón. A continuación, podrás ver la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por el Mundial 2026

Horario Partido Canal Brasil vs Japón 12.00 p. m. DSports, DGO, Paramount+ y DAZN Alemania vs Paraguay 3.30 p. m. DSports, DGO, Paramount+ y DAZN Países Bajos vs Marruecos 8.00 p. m. DSports, DGO, Paramount+ y DAZN

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

Partido Horario Canal Melgar vs Moquegua 1.00 p. m. YouTube Bicolor+ Deportivo Garcilaso vs Binacional 3.15 p. m. YouTube Bicolor+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, puedes acceder a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la copa.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.