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Partidos de HOY en el Mundial, lunes 29 de junio: programación, resultados y dónde ver

A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos del Mundial 2026 que se jugarán este lunes 29 de junio.

Gary Huaman
Este lunes 29 de junio se jugarán tres encuentros por los dieciseisavos de final del Mundial.
Este lunes 29 de junio se jugarán tres encuentros por los dieciseisavos de final del Mundial. | Foto: composición Líbero
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Este lunes 29 de junio se jugarán los otros partidos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Jornada que nos promete grandes encuentros, pues tendremos el Brasil vs Japón, Alemania vs Paraguay y Países Bajos vs Japón. A continuación, podrás ver la agenda de los partidos de hoy.

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Dieciseisavos del Mundial 2026: así quedaron las llaves confirmadas con 32 selecciones

Partidos de hoy por el Mundial 2026

HorarioPartidoCanal
Brasil vs Japón12.00 p. m.DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
Alemania vs Paraguay3.30 p. m.DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
Países Bajos vs Marruecos8.00 p. m.DSports, DGO, Paramount+ y DAZN

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

PartidoHorarioCanal
Melgar vs Moquegua1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Deportivo Garcilaso vs Binacional3.15 p. m.YouTube Bicolor+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, puedes acceder a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la copa.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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