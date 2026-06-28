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¿A qué hora juega Paraguay vs Alemania y dónde ver partido por el Mundial 2026?

Paraguay y Alemania se enfrentan en partido por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Boston. Repasa horarios y canales para que no te pierdas el encuentro.

Wilfredo Inostroza
No te pierdas el partido Paraguay vs Alemania por los dieciseisavos de final del Mundial 2026
No te pierdas el partido Paraguay vs Alemania por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 | Composición: LÍBERO
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No te pierdas el partido entre Paraguay y Alemania, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. Este cotejo se llevará a cabo en el Estadio Boston, en Foxborough. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este duelo, que promete emoción de principio a fin.

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Dieciseisavos del Mundial 2026: así quedaron las llaves confirmadas con 32 selecciones

¿Cuándo juega Paraguay vs. Alemania?

El partido entre Paraguay y Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026 se jugará el lunes 29 de junio en el Estadio Boston, conocido como Gillette Stadium.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Alemania?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
  • Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 5.30 p. m.
  • México: 2.30 p. m.
  • Estados Unidos: 4.30 p. m. (Miami y Nueva York) y 1.30 p. m. (Los Ángeles)
  • España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Paraguay vs. Alemania?

  • Paraguay: GEN, Trece y POPU TV
  • Perú: DSports, DGO y Paramount+
  • Argentina: DSports, DGO, TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y Flow Sports
  • Colombia: DSports, DGO, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Ditu y Radio Nacional de Colombia
  • Ecuador: DSports, DGO y Paramount+
  • Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Chilevisión
  • Uruguay: DSports, DGO, AUF TV y Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel TV
  • Venezuela: DSports, DGO e Inter
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes y ViX
  • Estados Unidos: FOX Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio
  • España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Paraguay vs. Alemania: previa del partido

Este lunes 29 de junio, la Copa del Mundo 2026 entra en su fase más dramática con el inicio de los 16avos de final, y uno de los cruces más atractivos será el que protagonizarán Paraguay y Alemania. La mística albirroja se mide ante el poderío de la maquinaria teutona en un duelo de eliminación directa en el que ya no existe margen de error: el que gana sigue en carrera hacia la gloria y el que pierde arma las maletas.

El combinado paraguayo llega a esta instancia con la motivación al tope tras superar una durísima fase de grupos, apoyado en su tradicional orden defensivo, el juego aéreo y esa garra característica para frenar las ofensivas rivales. El cuerpo técnico sabe que la concentración debe ser perfecta durante 90 minutos si quiere neutralizar el ritmo de juego europeo y dar uno de los golpes más grandes del torneo.

Por su parte, la selección de Alemania salta al terreno de juego con el cartel de favorita y la presión de imponer su jerarquía desde el primer minuto. Con un plantel que combina experiencia en citas mundialistas y transiciones extremadamente rápidas, los teutones buscarán imponer condiciones en lo físico y desgastar la resistencia sudamericana. Una auténtica batalla de estilos que promete mantener en vilo a todos los fanáticos del fútbol.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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