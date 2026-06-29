Carlo Ancelotti explicó el fuerte motivo por el que Neymar no jugó ante Japón: "No quise..."

Brasil vivió una tarde agónica luego de vencer sobre el final a Japón y sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, pese a la victoria, los hinchas cuestionaron que Neymar no haya tenido un solo minuto en este encuentro, incluso ante la necesidad de remontar el partido.

Y es que la selección brasileña no mostró su mejor versión durante los primeros minutos del partido, ya que no logró romper la sólida defensa de Japón. Por ello, muchos esperaban el ingreso de Neymar para aportar la creatividad necesaria en ataque. Sin embargo, Carlo Ancelotti explicó el motivo por el que decidió mantenerlo en el banco de suplentes.

Carlo Ancelotti explicó el fuerte motivo por el que Neymar no jugó ante Japón

Según explicó el entrenador, la idea inicial del comando técnico era darle ingreso al astro brasileño durante el tiempo suplementario. No obstante, reveló que previamente le había comunicado al jugador que podría entrar alrededor de los 60 o 65 minutos del compromiso.

Sin embargo, Ancelotti señaló que, una vez que la 'Canarinha' consiguió igualar el marcador, prefirió no modificar el esquema táctico, ya que consideró que su equipo estaba dominando a los japoneses. Por esa razón, optó por dejar a Neymar sin sumar minutos en el encuentro.

Neymar evidenció amargura tras no jugar ante Japón

“Esperábamos que Neymar entrara en la prórroga. Hablé con él; entraría en el minuto 60 o 65. Empatamos el partido y no quise cambiar la formación porque el equipo tenía el control del encuentro”, señaló el reconocido estratega antes de abandonar el terreno de juego.

Durante el encuentro, se pudo observar al jugador del Santos de Brasil calentando en la banda junto a sus compañeros y su ingreso fue uno de los pedidos de los hinchas en las grandas. Aunque, Ancelotti decidió sacarlo del entrenamiento.