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¡En la agonía! Martinelli anota el 2-1 de Brasil ante Japón para clasificar a octavos de final

Brasil consigue la épica. Gabriel Martinelli selló la remontada con un disparo colocado dentro del área el 2-1 ante Japón para darle la clasificación a la 'Canarinha'.

Angel Curo
Martinelli anota el 2-1 de Brasil ante Japón para clasificar a octavos de final
Martinelli anota el 2-1 de Brasil ante Japón para clasificar a octavos de final | Captura DSports
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En el minuto 95 del partido. Brasil encontró una victoria agónica que le permitió remontar el marcador e imponerse por 2-1 ante Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Gabriel Martinelli fue el autor del tanto, de desatar la locura en todo el estadio y de darle a su selección la clasificación a los octavos de final.

MIRA EL GOL DE GABRIEL MARTINELLI PARA EL 2-1 DE BRASIL ANTE JAPÓN AQUÍ

Gol de Gabriel Martinelli, Brasil vs Japón

Gol de Gabriel Martinelli para el 2-1 de Brasil ante Japón.

La pentacampeona del mundo no se rindió en todo el partido y buscó remontar el marcador ante Japón. En los últimos minutos lograron meter a los rivales en su área y conseguir el gol del triunfo. Ahora, deberán enfocarse en identificar sus errores y superar los octavos de final.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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