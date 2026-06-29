¡Quieren remontar! Gol de Casemiro para el 1-1 de Brasil a Japón por dieciseisavos del Mundial 2026

Sobre los 55 minutos del compromiso, Brasil encontró el gol del empate parcial ante Japón gracias al remate fortísimo de Casemiro. El cuadro de Carlo Ancelotti sigue con vida en esta llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026 y buscará la remontada a como de lugar.

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Gol de Casemiro para el Brasil 1-1 Japón. Captura: DSports.

El elenco de la 'Canarinha' no baja los brazos en este choque ante Japón, sabiendo que el cuadro nipón es muy fuerte y que desea a como de lugar su pase a los octavos de final del Mundial 2026. Los sudamericanos no quieren prórroga y harán de todo para sentenciar la llave en los 90 minutos.