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¿A qué hora juega Estados Unidos vs Bosnia y dónde ver el partido por dieciseisavos del Mundial 2026?
Encuentro importante para uno de los anfitriones de este Mundial 2026, que tendrá la tarea, ante su gente, de ganarle a Bosnia y Herzegovina este miércoles 1.
Uno de los anfitriones del Mundial 2026 protagonizará uno de los choques más parejos del torneo. Estados Unidos recibirá la visita de Bosnia-Herzegovina. Ambas naciones se volverán a ver las caras, pero esta vez en una Copa del Mundo, donde cualquier mínimo error podría significar su eliminación en estos dieciseisavos de final, por lo que promete ser un encuentro en el que, al menos, podría haber un par de goles.
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¿A qué hora juega Estados Unidos contra Bosnia-Herzegovina por el Mundial 2026?
El partido entre Estados Unidos contra Bosnia por el Mundial 2026 se llevará a cabo este miércoles 1 en el Levi's Stadium y se podrá seguir desde las 7.00 p.m. (hora peruana).
¿Dónde ver Estados Unidos contra Bosnia-Herzegovina por el Mundial 2026 en Perú?
Este partido por los dieciseisavos de final se podrá seguir en Perú por la señal de DSports. Mientras que, vía streaming, lo podrás ver a través de las plataformas DGO y Paramount+.
Canales que transmitirán Estados Unidos contra Bosnia-Herzegovina por el Mundial 2026
- Argentina: DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports, TyC Sports Play y Flow Sports.
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV.
- Brasil: Disney+ Premium y CazéTV.
- Chile: DSports, DGO y Paramount+.
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia.
- Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.
- Guyana: DIRECTV Sports Caribbean y ENet TV.
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.
- Perú: DSports, DGO y Paramount+.
- Surinam: STVS, DIRECTV Sports Caribbean, Bluu y Rush Sports.
- Uruguay: DSports, DGO, AUF TV y Paramount+.
- Venezuela: DSports, DGO e Inter.
Historial de partidos entre Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina
A lo largo de su historia, ambas naciones solo se han enfrentado en tres ocasiones, todas ellas en partidos amistosos, donde el elenco estadounidense ha conseguido dos victorias.
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