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Como contra Perú: Australia cambia de arquero para los penales y DIRECTV recuerda fallo de Valera
¡Atención! Australia cambió de arquero para los penales, como ante Perú, y los periodistas de DirecTV recordaron el fallo de Álex Valera.
Muchos recordarán que, en el repechaje a la Copa del Mundo 2022, la selección peruana cayó ante Australia por penales. Para entonces, el elenco de Oceanía cambió de arquero en el último minuto del tiempo suplementario, precisamente para la definición desde los 12 pasos, y acaba de volver a hacerlo ante Egipto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
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En la recta final del compromiso ante los africanos, los australianos sacaron a Patrick Beach, portero que estuvo los 120 minutos de juego, y entró Mathew Ryan. Hace cuatro años, Ryan fue quien atajó todo el compromiso ante Perú y fue sustituido por Andrew Redmayne. Cosas de la vida, este miércoles le tocó ser él quien ingresara a último momento.
DirecTV recuerda a la selección peruana
Por ello, en DirecTV recordaron el partido contra la selección peruana y mencionaron a Álex Valera, delantero de Universitario de Deportes. Esto generó de inmediato muchos recuerdos negativos, lamentablemente, entre los hinchas de la Blanquirroja.
"Ryan en la repesca contra Perú, le dejó su lugar a Redmayne. ¿Qué vueltas de la vida no? Y ahora ataja los penales. ¿Será la revancha para él? Recordemos que en aquella definición de penales, Redymane atajó un solo penal. Australia ganó 5-4, le atajó un tiro a Valera. Redymane le ataja el penal decisivo a Valera", indicaron en plena transmisión del Mundial 2026.
No obstante, en esta ocasión las cosas no le salieron como ante Perú, ya que los australianos terminaron perdiendo ante Egipto en penales y quedaron totalmente eliminados de la Copa del Mundo de la FIFA, por lo que deberán retornar a su país con las manos vacías.
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