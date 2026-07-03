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¡Batacazo! Gol de Cabo Verde a Argentina y se iguala el partido 1-1 por el Mundial 2026: Anotó Duarte

Sorpresa en Miami tras el gol de Deroy Duarte que sella el 1-1 parcial de Cabo Verde ante Argentina en esta llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Diego Medina
Gol de Cabo Verde a Argentina por el Mundial 2026.
Gol de Cabo Verde a Argentina por el Mundial 2026. | Foto: DSports
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En la segunda parte del partido, Cabo Verde dio la sorpresa en el duelo ante Argentina al marcar el 1-1 parcial en esta llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Deroy Duarte recibió un pase preciso en el área y no dudó en rematar a portería para vencer al golero Dibu Martínez.

Gol de Cabo Verde a Argentina: Deroy Duarte anotó el empate

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Cabo Verde

Gol de Cabo Verde a Argentina por el Mundial 2026.

Una anotación histórica para Cabo Verde que hizo emocionar a los fieles aficionados que se hicieron presente en el Hard Rock Stadium de Miami. El cuadro africano sigue dando de qué hablar en esta Copa del Mundo y ahora concentrará esfuerzos para sostener la paridad hasta el cierre de los 120 minutos.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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