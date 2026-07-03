- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Argentina vs Cabo Verde
- Colombia vs Ghana
- Australia vs Egipto
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
¡Batacazo! Gol de Cabo Verde a Argentina y se iguala el partido 1-1 por el Mundial 2026: Anotó Duarte
Sorpresa en Miami tras el gol de Deroy Duarte que sella el 1-1 parcial de Cabo Verde ante Argentina en esta llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026.
En la segunda parte del partido, Cabo Verde dio la sorpresa en el duelo ante Argentina al marcar el 1-1 parcial en esta llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Deroy Duarte recibió un pase preciso en el área y no dudó en rematar a portería para vencer al golero Dibu Martínez.
Gol de Cabo Verde a Argentina: Deroy Duarte anotó el empate
REVIVE EL GOL HISTÓRICO DE CABO VERDE A ARGENTINA AQUÍ
Gol de Cabo Verde a Argentina por el Mundial 2026.
Una anotación histórica para Cabo Verde que hizo emocionar a los fieles aficionados que se hicieron presente en el Hard Rock Stadium de Miami. El cuadro africano sigue dando de qué hablar en esta Copa del Mundo y ahora concentrará esfuerzos para sostener la paridad hasta el cierre de los 120 minutos.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00