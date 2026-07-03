¡Batacazo! Gol de Cabo Verde a Argentina y se iguala el partido 1-1 por el Mundial 2026: Anotó Duarte

En la segunda parte del partido, Cabo Verde dio la sorpresa en el duelo ante Argentina al marcar el 1-1 parcial en esta llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Deroy Duarte recibió un pase preciso en el área y no dudó en rematar a portería para vencer al golero Dibu Martínez.

Gol de Cabo Verde a Argentina: Deroy Duarte anotó el empate

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Gol de Cabo Verde a Argentina por el Mundial 2026.

Una anotación histórica para Cabo Verde que hizo emocionar a los fieles aficionados que se hicieron presente en el Hard Rock Stadium de Miami. El cuadro africano sigue dando de qué hablar en esta Copa del Mundo y ahora concentrará esfuerzos para sostener la paridad hasta el cierre de los 120 minutos.