¡De lujo! Gol de Lionel Messi para el 1-0 de Argentina a Cabo Verde: 'Pulga' llega a 20 anotaciones

A los 28 minutos del primer tiempo, Argentina encontró el 1-0 ante Cabo Verde gracias a la zurda de su capitán, Lionel Messi. El delantero albiceleste sigue imponiendo su cuota goleadora en esta edición y llega a las 20 anotaciones en la tabla general de las Copas del Mundo.

Gol de Lionel Messi en Argentina vs Cabo Verde

REVIVE EL GOL DE LIONEL MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA

Gol de Lionel Messi en Argentina vs Cabo Verde.

En los 28 minutos del compromiso, Lisandro Martínez le envió una asistencia de larga distancia a Lionel Messi, que con un control de zurda logró acomodar el esférico para definir ante la portería de Vozinha. Un gol que hizo vibrar a todo el Hard Rock Stadium de Miami y el pueblo albiceleste que se ilusiona con una nueva estrella en la Copa del Mundo.

Por su parte, Lionel Messi llega a las 20 anotaciones en los Mundiales y a siete en esta edición de la Copa del Mundo 2026. Supero parcialmente a Kylian Mbappé que lo escolta con seis dianas.