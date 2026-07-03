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¡De lujo! Gol de Lionel Messi para el 1-0 de Argentina a Cabo Verde: 'Pulga' llega a 20 anotaciones
Lionel Messi se hizo presente para seguir agrandando su legado y sellar el 1-0 parcial de Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026.
A los 28 minutos del primer tiempo, Argentina encontró el 1-0 ante Cabo Verde gracias a la zurda de su capitán, Lionel Messi. El delantero albiceleste sigue imponiendo su cuota goleadora en esta edición y llega a las 20 anotaciones en la tabla general de las Copas del Mundo.
Gol de Lionel Messi en Argentina vs Cabo Verde
REVIVE EL GOL DE LIONEL MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA
Gol de Lionel Messi en Argentina vs Cabo Verde.
En los 28 minutos del compromiso, Lisandro Martínez le envió una asistencia de larga distancia a Lionel Messi, que con un control de zurda logró acomodar el esférico para definir ante la portería de Vozinha. Un gol que hizo vibrar a todo el Hard Rock Stadium de Miami y el pueblo albiceleste que se ilusiona con una nueva estrella en la Copa del Mundo.
Por su parte, Lionel Messi llega a las 20 anotaciones en los Mundiales y a siete en esta edición de la Copa del Mundo 2026. Supero parcialmente a Kylian Mbappé que lo escolta con seis dianas.
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