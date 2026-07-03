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Gol de Lionel Messi y llega a 20 anotaciones en Mundiales
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¡De lujo! Gol de Lionel Messi para el 1-0 de Argentina a Cabo Verde: 'Pulga' llega a 20 anotaciones

Lionel Messi se hizo presente para seguir agrandando su legado y sellar el 1-0 parcial de Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026.

Diego Medina
Gol de Lionel Messi en Argentina vs Cabo Verde.
Gol de Lionel Messi en Argentina vs Cabo Verde. | Foto: DSports
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A los 28 minutos del primer tiempo, Argentina encontró el 1-0 ante Cabo Verde gracias a la zurda de su capitán, Lionel Messi. El delantero albiceleste sigue imponiendo su cuota goleadora en esta edición y llega a las 20 anotaciones en la tabla general de las Copas del Mundo.

Gol de Lionel Messi en Argentina vs Cabo Verde

REVIVE EL GOL DE LIONEL MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA

Lionel Messi

Gol de Lionel Messi en Argentina vs Cabo Verde.

En los 28 minutos del compromiso, Lisandro Martínez le envió una asistencia de larga distancia a Lionel Messi, que con un control de zurda logró acomodar el esférico para definir ante la portería de Vozinha. Un gol que hizo vibrar a todo el Hard Rock Stadium de Miami y el pueblo albiceleste que se ilusiona con una nueva estrella en la Copa del Mundo.

Por su parte, Lionel Messi llega a las 20 anotaciones en los Mundiales y a siete en esta edición de la Copa del Mundo 2026. Supero parcialmente a Kylian Mbappé que lo escolta con seis dianas.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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