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Canal confirmado para ver partido Brasil vs Noruega por octavos del Mundial 2026
Conoce dónde ver la transmisión y en qué canales sintonizar el partido de Brasil vs Noruega por octavos de final del Mundial 2026.
Es momento de ver uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026 entre las selecciones de Brasil y Noruega. Los grandes protagonistas serán estrellas mundiales como Vinicius Junior y Erling Haaland, por lo que en esta nota te informamos los canales confirmados para que no tengas excusa y te pierdas este choque de titanes.
PUEDES VER: ¿Qué canales transmiten EN VIVO y GRATIS los partidos de octavos de final del Mundial 2026?
¿Dónde ver Brasil vs Noruega por octavos del Mundial 2026?
La transmisión del partido entre Brasil vs Noruega por la llave de octavos de final del Mundial 2026 se verá por la señal abierta de América TV (canal 4) en Perú. Asimismo, tienes la opción de verlo vía streaming en América TV GO, DGO, Disney+ y Paramount+. En el caso del servicio de paga, puedes sintonizarlo en el canal DSports (antes DirecTV Sports).
Canales para ver Brasil vs Noruega EN VIVO
- Argentina: TyC Sports Argentina, Flow Sports, DirecTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Chile: Chilevisión, DirecTV Sports Chile, DGO, Paramount+
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, Disney+ Premium Sur, Ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DirecTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- México: ViX México
- Paraguay: GEN, Trece, Unicanal
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
- Uruguay: DirecTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- Venezuela: DirecTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur, Inter
Vinicius y Erling Haaland se enfrentarán en octavos de final del Mundial 2026.
Brasil vs Noruega por octavos del Mundial 2026: fecha, día y hora confirmada
El compromiso entre las selecciones de Brasil vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026, en el que se tendrá de protagonistas a Vinicius Junior y Erling Haaland, se llevará a cabo el domingo 5 de julio a partir de las 15.00 hora peruana (17.00 horas de Brasilia).
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