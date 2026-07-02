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Brasil y sus dos bajas confirmadas para enfrentar a Noruega en el Mundial 2026

La selección brasileña tiene dos bajas confirmadas y un posible ausente ante el duro partido contra Noruega por los octavos de final del Mundial 2026.

Luis Blancas
La selección de Brasil y sus dos bajas para enfrentar a Noruega en el Mundial 2026
La selección de Brasil y sus dos bajas para enfrentar a Noruega en el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Brasil ya tiene dos bajas confirmadas para el decisivo partido frente a Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. El técnico Carlo Ancelotti no podrá contar con Raphinha y Lucas Paquetá, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y quedaron fuera de la convocatoria para este compromiso.

Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7.

PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos

La selección de Brasil y sus dos bajas para enfrentar a Noruega en el Mundial 2026

El caso de Raphinha se arrastra desde la fase de grupos, luego de que sufriera una lesión durante el encuentro ante Haití. El extremo del Barcelona continúa con su proceso de recuperación y este jueves volvió a trabajar al margen del plantel, por lo que quedó descartado para enfrentar al combinado de Erling Haaland.

Por su parte, Lucas Paquetá tampoco estará disponible tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo. El volante de Flamengo fue descartado por el cuerpo médico de la Canarinha, con lo que se convirtió en otra ausencia sensible para el conjunto brasileño en esta instancia decisiva del torneo.

Lucas Paquetá es baja de Brasil para enfrentar a Noruega por el Mundial 2026

Lucas Paquetá es baja de Brasil para enfrentar a Noruega por el Mundial 2026

Rayan, la posible baja de Brasil ante Noruega por el Mundial 2026

Como dato adicional, el entrenamiento también dejó la ausencia de Rayan, aunque su situación es distinta. El joven extremo continúa bajo evaluación médica y existe confianza en que pueda recuperarse a tiempo para integrar la convocatoria ante Noruega, por lo que su presencia aún no está completamente descartada.

Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026

Brasil y Noruega se enfrentarán el domingo 5 de julio de 2026 a las 3.00 p. m. (hora peruana) por los octavos de final de la Copa del Mundo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en East Rutherford, Estados Unidos.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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