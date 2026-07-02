DT de Noruega impacta con rotundo mensaje previo duelo ante Brasil por Mundial 2026: "Vamos por..."

El Mundial 2026 nos viene dejando notables partidos y cada vez nos acercamos más a la gran final. Ahora, por los octavos de final, tendremos un partido de alto nivel entre las selecciones de Noruega y Brasil. En la previa del duelo, el técnico de los ‘vikingos’ sorprendió al enviarle un rotundo mensaje al DT Carlo Ancelotti.

DT de Noruega impacta con rotundo mensaje previo al duelo ante Brasil

Luego de su victoria ante Costa de Marfil, el DT Stale Solbakken tuvo un emotivo diálogo con todo su plantel y no solo los felicitó por clasificar a los octavos de final del torneo mundialista. También envió un duro mensaje al técnico de Brasil, Carlo Ancelotti.

Su mensaje empezó resaltando la hazaña de sus pupilos, que lograron numerosas gestas y llevaron la ilusión de los hinchas al máximo. No obstante, al final de su intervención, también aseguró que irán por la victoria ante Brasil y apuntó contra Ancelotti.

"Los jugadores de la selección nacional han hecho historia. No solo en la historia del fútbol de este país, sino en la historia de Noruega en su conjunto. Esto es algo enorme, no volverá a ocurrir. Jamás volveremos a vivir algo así. Ustedes son los que crearon esto. Llévense eso consigo. Hoy disfrutarán, y espera Carlo Ancelotti, ¡vamos por ti", fueron las palabras del estratega.

Queda claro que la confianza de los noruegos está por todo lo alto y ahora creen que pueden dar el gran golpe al eliminar a Brasil para seguir ilusionándose con el título.

¿Cuándo juegan Brasil vs Noruega por el Mundial 2026?

El encuentro entre Brasil vs Noruega, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará este domingo 5 de junio a las 3.00 p. m. (hora peruana). El escenario del partido será el MetLife Stadium, en Nueva York, Estados Unidos.