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Brasil vs Noruega: fecha, hora y canal para ver partido por los octavos del Mundial 2026

Conoce a qué hora, día y canal podrás ver el partido entre la selección de Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026.

Luis Blancas
Hora, día y canal para ver Brasil vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026
Hora, día y canal para ver Brasil vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Las selecciones de Brasil y Noruega lograron su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y ahora ambas se enfrentarán en esta instancia en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, Estados Unidos. A continuación, te contamos qué día, hora y canal podrás ver este emocionante encuentro.

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¿Cuándo juega Brasil vs Noruega por el Mundial 2026?

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde por los octavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo el 5 de julio. Este vibrante cotejo de un solo encuentro tendrá lugar en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, Estados Unidos.

Brasil y Noruega se enfrentarán por los octavos de final del Mundial 2026

Brasil y Noruega se enfrentarán por los octavos de final del Mundial 2026

¿A qué hora juega Brasil vs Noruega por la Copa del Mundo 2026?

Este duelo entre las selecciones de Brasil y Noruega por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 se disputará a las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te brindamos los horarios en otros países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • México: 4.00 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos: 4.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 1.00 p. m. (Los Ángeles)
  • España: 10.00 p.m.

¿Dónde ver Brasil vs Noruega por el Mundial 2026?

El partido entre las selecciones de Brasil y Noruega se podrá ver a través de DirecTV en toda Sudamérica. Asimismo, DGO y Paramount+ estarán a cargo de la cobertura vía streaming.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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