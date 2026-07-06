¿A qué hora juega Argentina vs Egitpo con Lionel Messi y dónde ver partido por el Mundial 2026?

El camino a la cuarta estrella continúa para Argentina, que esta vez se enfrentará a Egipto, en duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Con Lionel Messi como principal baluarte, el cuadro albiceleste quiere dar un paso más rumbo a una segunda coronación consecutiva. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.

¿Cuándo juega Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

El partido de octavos de final entre Argentina y Egipto se juega este martes 7 de julio. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Atlanta (nombre durante el torneo), cuyo nombre oficial es Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Georgia.

¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

Repasa los horarios de acuerdo con tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 11.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 12.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13.00 horas

México: 10.00 horas

Estados Unidos: 12.00 horas (Miami y Nueva York) y 9.00 horas (Los Ángeles)

España: 18.00 horas

¿Dónde ver Argentina vs. Egipto?

Conoce los canales y plataformas de streaming para que no te pierdas el encuentro entre Argentina y Egipto:

Perú: DSports, DGO y Paramount+

Argentina: DSports, DGO, Paramount+, Disney+, Televisión Pública, TyC Sports, Telefe y Flow Sports

Colombia: DSports, DGO, Paramount+, Disney+, Caracol TV, RCN Televisión, Caracol Play, Ditu y Radio Nacional de Colombia

Chile: DSports, DGO y Paramount+

Ecuador: DSports, DGO, Paramount+, Disney+ y Teleamazonas

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

Uruguay: DSports, DGO, Paramount+, Disney+ y AUF TV

Venezuela: DSports, DGO, Disney+, Televen e Inter

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+, Sky+, Cazé TV y Vivo Play

México: ViX

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y Las 2 Cat

Argentina vs. Egipto: previa del partido

La carrera por el bicampeonato mundial entra en su etapa decisiva y Argentina ya palpita su duelo de octavos de final. El combinado de Lionel Scaloni llega a esta instancia tras superar un exigente examen frente a Cabo Verde, selección debutante a la que venció por 3-2 en un partido ajustado gracias a las anotaciones de Lisandro Martínez y Lionel Messi. Aunque la Albiceleste avanza a paso firme, con un Messi intratable que ya acumula siete goles en el certamen, el propio cuerpo técnico reconoció que el equipo dejó dudas defensivas que está obligado a corregir.

En la vereda de enfrente aparece Egipto, un combinado que viene de hacer historia al meterse por primera vez en las eliminatorias directas de una Copa del Mundo. Los Faraones sellaron su clasificación a los octavos tras eliminar a Australia en una dramática definición por penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo regular. Liderados por la experiencia internacional de Mohamed Salah y el atacante Omar Marmoush, el bloque africano apoya sus ilusiones en su competitividad y en un cerrojo táctico que ha vuelto muy cerrados sus partidos.

Este cruce inédito en los Mundiales tendrá como escenario el césped de Atlanta. El favoritismo recae en el campeón del mundo, que arrastra una racha impecable en territorio neutral, pero el ritmo impredecible de esta Copa del Mundo impide cualquier exceso de confianza. Será un duelo estratégico en el que la jerarquía ofensiva de Argentina buscará quebrar el orden de Egipto, que no tiene nada que perder y va por el golpe definitivo.