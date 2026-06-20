¡Definido! Independiente del Valle tomó decisión sobre fichaje de Jairo Concha de la 'U': "Operación"

Uno de los jugadores que fue noticia a nivel nacional fue Jairo Concha. No solo por el nivel que viene mostrando con Universitario de Deportes y la selección peruana, sino porque despertó el interés de uno de los clubes más representativos de Ecuador, como Independiente del Valle. En medio de esas informaciones, se reveló la decisión del Mata Gigantes con relación al presunto fichaje del volante crema.

Independiente del Valle tomó decisión sobre el fichaje de Jairo Concha

Según informó el periodista Gustavo Peralta, el futbolista Jairo Concha generó interés entre los directivos de Independiente del Valle, por lo que quedó como una de las alternativas para un futuro fichaje en la institución. Sin embargo, con el paso de los días, se definió que este interés quede solo como una intención.

Todo apunta a que la dirección deportiva de IDV definió hacer esfuerzos por otro volante del exterior y así cerrar su plantel de cara a lo que resta de la temporada 2026. De hecho, las negociaciones ya avanzaron, por lo que no se decidió establecer un contacto directo con Universitario de Deportes.

"Todo hace indicar que finalmente no avanzará el interés de IDV por Jairo Concha. Y es que el cuadro ecuatoriano iría por otro volante extranjero y la operación se cerraría pronto. Concha estuvo dentro de las posibilidades analizadas internamente (junto a otros extranjeros) pero nunca hubo contacto con la U para hacer una negociación formal.", informó el periodista en redes sociales.

Jairo Concha se queda en Universitario tras caerse la intención de llegar a IDV.

Jairo Concha tiene contrato con Universitario de Deportes

El volante de Universitario de Deportes Jairo Concha tiene contrato con el elenco crema hasta fines de 2026. De momento, no ha habido contacto para una renovación, por lo que su futuro aún es incierto con miras a 2027. Lo cierto es que ahora el jugador se mentaliza en cumplir un gran papel con los merengues y ser pieza clave en la obtención del tetracampeonato.