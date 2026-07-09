Universitario dejará ir a campeón de la Liga 1 previo al inicio del Torneo Clausura: "Acuerdo mutuo"

Universitario de Deportes sufre una nueva baja para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1, y el club crema acaba de llegar a un acuerdo con el jugador para resolver su vínculo, a fin de que pueda fichar por FC Cajamarca. Esta noticia ha sorprendido a varios seguidores del elenco crema, quienes consideran que el deportista debió quedarse.

Universitario dejará ir a campeón de la Liga 1 previo al inicio del Torneo Clausura

El jugador en cuestión es Rodrigo Dioses, quien fue campeón con la ‘U’ durante la temporada 2024/25. El delantero centro de 21 años emprenderá su aventura en suelo cajamarquino tras no poder obtener minutos en el primer equipo.

De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, tanto el jugador como el cuadro crema llegaron a un acuerdo por el tema de su vínculo.

“Rodrigo Dioses (categoría 2005) resolvió su vínculo con Universitario de Deportes por mutuo acuerdo y será nuevo jugador de Cajamarca FC”, dio a conocer el hombre de prensa.

Rodrigo Dioses deja de ser jugador de Universitario

¿Quién es Rodrigo Dioses?

Rodrigo Dioses, quien actualmente tiene 21 años, es un centrodelantero que se formó en las divisiones menores de Universitario y tuvo paso por el primer equipo. Sin embargo, ha tenido más rodaje al jugar con la cantera en la Liga 3.