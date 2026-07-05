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Adrián Quiroz será titular ante Millonarios y busca ganarse un lugar en Universitario
El volante será titular en el amistoso ante Millonarios y busca convencer a Cúper para meterse en el once de Universitario para el Clausura.
Llegó su momento. Adrián Quiroz tendrá una gran oportunidad para ganarse un lugar en el equipo de Universitario de Deportes. El volante será titular este sábado, desde las 8.00 p. m., en el amistoso frente a Millonarios en el Estadio Monumental.
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El mediocampista ha dejado una grata impresión en el cuerpo técnico de Héctor Cúper durante las últimas semanas de trabajo. Su buen pie y claridad en la distribución lo han convertido en una alternativa interesante en el mediocampo.
Además, Quiroz destaca por su capacidad de recuperación y su intensidad en la marca, características que aportan equilibrio al equipo en ambas fases del juego.
Otro de sus puntos fuertes es el potente remate de media distancia, una cualidad que ha llamado la atención del entrenador en cada entrenamiento.
Como uno de los refuerzos de la temporada, el volante buscará aprovechar esta oportunidad para consolidarse y pelear un lugar en el once titular de cara al inicio del próximo Torneo Clausura.
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