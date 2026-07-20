Deportivo Cali responde fuerte a rumores sobre llegada de Pedro Gallese a Alianza Lima: "No tiene..."

En las últimas horas surgió la información sobre el fichaje de Pedro Gallese por Alianza Lima. Se dice que el portero de la selección peruana llegará a Matute para reemplazar a Guillermo Viscarra, que se va al extranjero en busca de mayor continuidad. Sin embargo, ¿cuál es la posición de Deportivo Cali, club al que pertenece el experimentado golero?

De acuerdo con la información del periodista Alexis Rodríguez, que trabaja para el canal Win Colombia, el club 'azucarero' no tiene conocimiento de una posible partida del 'Pulpo' y asegura que no contemplan su salida del plantel.

“Deportivo Cali no tiene conocimiento de esto (Interés de Alianza por Gallese). Pedro tiene contrato con nosotros por un año y medio más; hay total conformidad y voluntad de cumplirlo a cabalidad", dijo el citado comunicado a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Además, como ya es de dominio público, se sabe que el cuadro blanquiazul no quiere pagar ninguna indemnización y quiere que 'Piero' llegue gratis; sin embargo, desde Colombia sostienen que solo se irá si abona la cláusula de salida.

“Alianza lo quiere gratis (libre), eso NO va a pasar y el propio arquero se lo dejó claro al equipo peruano”, agregó Rodríguez. ¿Con esto se descarta su llegada al elenco peruano? Habría que ver la respuesta que llegue desde Matute.

Deportivo Cali dejó clara su posición sobre posible partida de Pedro Gallese

Pedro Gallese ya estuvo en Alianza Lima

Pedro Gallese jugó en Alianza Lima durante la temporada 2019. Disputó 32 partidos y recibió 51 goles, además dejó su valla sin recibir goles durante cuatro partidos. Obtuvo un Torneo Clausura y el subcampeonato de la Liga 1.