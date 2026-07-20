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Tabla acumulada y del Torneo Clausura 2026

¡Todo listo! Nicolás Díaz pasó exámenes médicos y firmará con Alianza Lima

El defensor chileno Nicolás Díaz superó con éxito los exámenes médicos y en las próximas horas firmará contrato con Alianza Lima.

Eduardo Chirinos
Nicolás Díaz pasó exámenes médicos con Alianza Lima.
Nicolás Díaz pasó exámenes médicos con Alianza Lima. | Composición: Jax Latin Media / José Varela
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Fichaje inminente en Matute. El defensa chileno Nicolás Díaz pasó los exámenes médicos correspondientes y quedó apto para firmar su vínculo contractual con Alianza Lima. El zaguero central reforzará la línea defensiva del cuadro blanquiazul para el Torneo Clausura 2026. Tras su paso por el fútbol mexicano, donde jugó por los Xolos de Tijuana.

Alianza Lima anunció la salida de Viscarra.

PUEDES VER: ¡Oficial! Alianza Lima anunció la salida de Guillermo Viscarra: "Finalizado el vínculo contractual"

Nicolás Díaz pasó exámenes médicos

El futbolista de 27 años arribó a Lima la noche del último domingo y este lunes por la mañana pasó los exámenes médicos de rigor en un centro ubicado en el distrito de Lince y quedó listo para firmar su contrato con los blanquiazules. Díaz fue abordado por los medios de comunicación a su llegada al centro médico, aunque sin brindar declaraciones.

Tras cumplir con las pruebas médicas requeridas, el chileno se retiró a bordo de una camioneta negra. Con los exámenes superados, ahora solo resta firmar su contrato con Alianza Lima y ser presentado oficialmente por el club. Se espera que los íntimos hagan el anuncio oficial en las próximas horas a través de sus redes sociales.

Nicolás Díaz y Pablo Guede se reencuentran

La llegada de Nicolás Díaz a tienda blanquiazul también marcará su reencuentro con el estratega Pablo Guede y es que el director técnico y el futbolista coincidieron en el Club Deportivo Palestino de Chile, cuando Díaz daba sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Guillermo Viscarra no va más en Alianza

Cabe precisar que la llegada de Nicolás Díaz se hizo posible tras confirmarse la salida del arquero Guillermo Viscarra. El portero boliviano dejó el club ante la falta de continuidad y la posible llegada de Pedro Gallese. La partida del guardameta liberó un cupo de extranjero que permitió la incorporación del central mapocho.

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