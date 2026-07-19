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Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1

¡Locura! Eryc Castillo anotó el 1-1 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo en Matute

Eryc Castillo apareció para anotar el 1-1 de Alianza Lima contra Sport Huancayo generando la algarabía de la hinchada blanquiazul en el Estadio Alejandro Villanueva.

Luis Blancas
Eryc Castillo anotó el 1-1 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo
Eryc Castillo anotó el 1-1 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo | Composición: Líbero/ Liga 1
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Alianza Lima perdía 1-0 ante Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, sin embargo, Eryc Castillo apareció para marcar el 1-1 del club blanquiazul y convertir el encuentro en uno emocionante.

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Eryc Castillo anotó el 1-1 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo en el Torneo Clausura

A los 32 minutos del primer tiempo y cerca de terminar la primera parte, Castillo aprovechó un balón que empezó de los pies de Marco Huamán hacia el área rival y que terminó sobrando para Paolo Guerrero. El ecuatoriano decidió pegarle al arco y poner el gol del empate.

Video: L1MAX

Tras marcar el tanto, el atacante de 31 años lo festejó con sus compañeros y también con la afición blanquiazul, que aguardaba con impaciencia el gol del empate en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute.

Con esta anotación, Eryc Castillo alcanzó su décimo gol en la Liga 1 2026, después de haber convertido 9 tantos en el Torneo Apertura. Además, este fue su gol número 22 en 64 encuentros disputados.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: Resultado

Alianza Lima y Sport Huancayo igualan 1-1 en la fecha inaugural del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva. El partido puede seguirse en directo a través de L1MAX y Movistar Deportes.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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