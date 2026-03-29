¡Atención! En California, los inmigrantes cuentan con una importante oportunidad de beneficiarse de una gran variedad de programas enfocados en la asistencia económica, la salud y la alimentación. Según informes, esta iniciativa se dio luego de la actualización de las políticas de bienestar por parte de la administración del gobernador Gavin Newsom. ¿Qué deben tomar en cuenta los extranjeros?

Este estado de EE. UU. ofrece ayuda económica y de salud a este grupo de inmigrantes; cómo ser elegible

Según lo difundido por la Cal Benefitstable 2026, los inmigrantes en California tienen acceso a diversos programas de asistencia. Entre los más destacados están los siguientes:

Este estado de EE. UU. ofrece ayuda económica y de salud a este grupo de inmigrantes; cómo ser elegible.

Ingreso Suplementario de Seguridad y Pago Suplementario Estatal (SSI/SSP): brinda un apoyo económico mensual a personas con discapacidades, ceguera o adultos mayores con ingresos muy bajos. Combina un beneficio federal con un complemento estatal. Entre los requisitos está la limitación de ingresos y recursos, así como la necesidad de residir en California.

con ingresos muy bajos. Combina un beneficio federal con un complemento estatal. Entre los requisitos está la limitación de ingresos y recursos, así como la necesidad de residir en California. Asistencia Económica para Inmigrantes (CAPI): diseñado para los que no pueden acceder al SSI/SSP debido a su estatus migratorio. Este beneficio estatal ofrece apoyo a inmigrantes mayores, ciegos o con discapacidades , siempre que cumplan con los criterios de ingresos y residencia.

, siempre que cumplan con los criterios de ingresos y residencia. Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (CalFresh): se encarga de dar ayuda alimentaria a familias de bajos ingresos, incluyendo a inmigrantes que cumplen con ciertos requisitos de estatus . Permite a los beneficiarios adquirir alimentos mediante una tarjeta EBT.

. Permite a los beneficiarios adquirir alimentos mediante una tarjeta EBT. Programa de Asistencia Alimentaria de California (CFAP): tiene beneficios similares a CalFresh, pero está dirigido específicamente a no ciudadanos que no pueden acceder a este último por su estatus migratorio.

¿Por qué Medi - Cal resalta en California?

Medi-Cal es el programa de seguro médico público en California, equivalente a Medicaid, el cual brinda cobertura de salud gratuita o a bajo costo a personas y familias con ingresos limitados. Este sistema abarca una amplia gama de servicios esenciales, incluyendo consultas médicas, hospitalizaciones, atención de emergencias, medicamentos, salud mental y odontología básica.

Además, está diseñado para beneficiar a niños, adultos, mujeres embarazadas, personas mayores y aquellas con discapacidades que no pueden acceder a seguros privados. Para acceder a Medi-Cal, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como residir en California y tener ingresos y recursos bajos.

La elegibilidad también depende de la categoría en la que se encuadre el solicitante, ya sea un niño, un adulto de entre 19 y 64 años con ingresos por debajo de un porcentaje del nivel federal de pobreza, o una persona embarazada, mayor de 65 años, o con discapacidad.