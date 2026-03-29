MÁXIMA ADVERTENCIA para contribuyentes hispanos en Nueva York: el IRS se quedará con tu reembolso si no presentas este TRÁMITE OBLIGATORIO a tiempo

El tema de los impuestos en Estados Unidos muchas veces pasa desapercibido hasta que surgen cifras que llaman la atención. En esta ocasión, el foco está en el Internal Revenue Service (IRS), que confirmó que millones de dólares permanecen sin reclamar por contribuyentes en todo el país, incluyendo a miles de hispanos en Nueva York.

No se trata de cantidades insignificantes. Es dinero que legalmente les corresponde a los contribuyentes, pero que podría perderse para siempre si no se realiza un trámite obligatorio del IRS, como presentar la declaración de impuestos pendiente. Para trabajadores en sectores como delivery, transporte, construcción o restaurantes, este reembolso del IRS puede representar un alivio económico significativo.

¿Cuánto dinero podrías perder?

El IRS estima que más de US$62,4 millones en reembolsos no reclamados en Nueva York siguen sin ser solicitados, correspondientes al año fiscal 2022. A nivel nacional, la cifra supera los US$1.200 millones, lo que refleja la magnitud del problema.

Miles de hispanos en Nueva York podrían perder su reembolso del IRS.

En promedio, cada contribuyente en Nueva York podría recibir alrededor de US$757, una cantidad significativa para cubrir gastos básicos, pagar deudas o afrontar el alto costo de vida en la ciudad. Sin embargo, ese dinero está en riesgo de perderse si no se actúa a tiempo.

El trámite obligatorio que debes completar

El punto clave es claro: si no presentas tu declaración de impuestos del año 2022, no podrás acceder a ese reembolso. Este es el trámite obligatorio que el IRS exige para liberar el dinero.

La fecha límite es el 15 de abril del 2026, coincidiendo con el Tax Day. Si no cumples con este proceso antes de ese día, el dinero pasará automáticamente al Tesoro de Estados Unidos y ya no habrá forma de recuperarlo, incluso si tenías derecho legítimo al reembolso.

¿Quiénes están en mayor riesgo?

Principalmente, quienes no presentaron su declaración en 2022, incluyendo muchos trabajadores hispanos que utilizan ITIN, tuvieron múltiples empleos o cambiaron de estado y pensaron que no era necesario declarar.

Sectores como delivery, limpieza, construcción y restaurantes concentran gran parte de estos casos. Si trabajaste en Nueva York durante ese año, existe una alta probabilidad de que puedas tener un reembolso de impuestos IRS pendiente sin saberlo.

Cómo verificar si tienes dinero sin reclamar

El IRS recomienda reunir documentos como formularios W-2, 1099, 1098 o 5498, que reflejan ingresos y retenciones. Estos pueden solicitarse a empleadores, bancos o plataformas donde trabajaste.

También puedes acceder a herramientas en línea del IRS para obtener transcripciones gratuitas o presentar el formulario 4506-T. Además, en comunidades hispanas de Nueva York hay organizaciones y preparadores de impuestos que ofrecen ayuda en español para completar este trámite.