¡Muy importante! Dollar Tree, una reconocida empresa de descuentos en EE. UU. tiene como objetivo principal ofrecer todos sus productos a un precio único de un dólar, lo que simplificaba la experiencia de compra para los consumidores. No obstante, esta situación ha cambiado notablemente en la actualidad. ¿Por qué? Esto se sabe sobre las tiendas en el país.

Dollar Tree: cadena de descuentos cierra más de 75 tiendas e incrementa sus precios en otras

‘The Street’ y otros portales internacionales confirmaron el sorpresivo cierre de algunas tiendas de Dollar Tree. Al respecto, Robin Valadares, asesora financiera certificada, afirmó que “un dólar en 2025 permite comprar mucha menos materia prima, energía y mano de obra que un dólar en 2019”, en una reciente entrevista con Simply Recipes.

Esta situación ha llevado a las tiendas de un dólar a enfrentar un dilema: si hubieran mantenido los precios sin cambios, habrían tenido que recurrir a la inflación por reducción de tamaño, una práctica en la que el precio se mantiene, pero la cantidad del producto disminuye.

Dollar Tree: cadena de descuentos cierra más de 75 tiendas e incrementa sus precios en otras.

Valadares, asimismo, destacó que el aumento de precios era esencial para continuar ofreciendo productos de calidad. “Las tiendas de un dólar decidieron incrementar veinticinco centavos para seguir brindando artículos funcionales de tamaño normal, como espátulas que no se derriten o rollos de toallas de papel que duran más de un día”, explicó.

Este ajuste en los precios fue crucial para proteger la rentabilidad de los productos y asegurar la sostenibilidad del negocio. En este contexto, Dollar Tree ha implementado un formato de precios múltiples, adaptándose a las nuevas realidades del mercado.

Dollar Tree incrementa los precios de sus productos

Por su parte, el director ejecutivo Michael Creedon se pronunció sobre el aumento de los precios en los establecimientos de Dollar Tree.

“Seguimos observando una gran aceptación por parte de los clientes de los productos con precios variados, sobre todo en el rango de 3 a 5 dólares, donde la ampliación del surtido está impulsando una demanda incremental en lugar de una sustitución”, expresó.