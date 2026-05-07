Partidos de hoy EN VIVO, viernes 8 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este viernes 8 de mayo por las principales ligas de Sudamérica y del mundo.
¡Tremendos partidazos! Este viernes 8 de mayo se llevarán a cabo varios encuentros por importantes ligas de Sudamérica y Europa. Por ejemplo, el partido entre UTC y FC Cajamarca abrirá la fecha 14 del Torneo Apertura 2026; luego habrá acción en la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania y más. Revisa aquí la agenda deportiva.
Partidos de hoy por Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|UTC vs FC Cajamarca
|3.00 p. m.
|L1 Max
Partidos de hoy por Liga Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Carlos Mannucci vs Alianza Lima
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por Liga 2 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Minas vs Comerciantes
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Dortmund vs Frankfurt
|1.30 p. m.
|ESPN 5 y Disney+.
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Levante vs Osasuna
|2.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+.
Partidos de hoy por Ligue 2
|Partido
|Horario
|Canal
|Lens vs Nantes
|1.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Torino vs Sassuolo
|1.45 p. m.
|Disne+.
Partidos de hoy por Copa de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Banfield vs San Martín Tucumán
|7.10 p. m.
|TyC Sports.
Partidos de hoy por Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Wanderes vs Liverpool
|5.30 p. m.
|Disney+.
