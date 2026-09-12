DT de Universitario tomó rotunda medida con Piero Quispe para el clásico ante Alianza Lima

Universitario de Deportes busca quedarse con la victoria en el clásico ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Los cremas son conscientes de que una victoria los encaminaría de cara al título y dejaría a su eterno rival relegado en la tabla. Por ello, el DT Héctor Cúper sorprendió al tomar una firme decisión con Piero Quispe, uno de los mejores jugadores del plantel.

PUEDES VER: Universitario y sus cuatro sensibles bajas confirmadas para el clásico ante Alianza Lima

DT de Universitario tomó rotunda medida con Piero Quispe para el clásico

Piero Quispe ha sido uno de los mejores jugadores de Universitario en los últimos partidos, donde ha destacado por su desequilibrio y movilidad con el balón. Por ello, los hinchas piden a gritos su presencia en el clásico ante Alianza Lima y en especial por el bajo rendimiento de Adrián Quiroz.

Precisamente, durante el programa 'Modo Fútbol', Gustavo Peralta reveló que todo está perfilado para que el 'Príncipe Inca' sea titular en Matute. De esta forma, los cremas sumarán a un jugador con gran creatividad en el mediocampo para un duelo de alta exigencia.

Piero Quispe tiene altas posibilidades de ser titular para el clásico ante Alianza Li,a

"Piero Quispe es casi seguro que va a arrancar, pero si hay alguna novedad más hay que esperar. Se perfila como titular, pero hay que esperar porque Cúper puede cambiar en la charla", fue la información que brindó el periodista deportivo.

No obstante, el comunicador señaló que la decisión de que Piero Quispe inicie acciones puede cambiar a último minuto, algo que es bastante común con Héctor Cúper, quien suele modificar su oncena hasta la charla previa al partido.

Números de Piero Quispe con Universitario

El volante nacional ha sido uno de los jugadores más destacados que salieron de las divisiones menores de Universitario en los últimos años y, ante su bajo rendimiento en el exterior, decidió regresar al equipo de sus amores. Desde su llegada, Quispe ha logrado brillar en solo cuatro partidos en la Liga 1, donde ha mostrado ser esencial en el funcionamiento colectivo de la 'U'.