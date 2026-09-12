Henry Quinteros destacó a la dupla Lapadula-Valera previo al clásico: "Te pueden hacer gol solos"

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán HOY sábado 12 de septiembre, el partido más atractivo de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Al respecto, Henry Quinteros, exfutbolista y gran referente del cuadro blanquiazul, se sumó a las diversas reacciones sobre este esperado encuentro y no dudó en destacar a dos jugadores del conjunto crema: estamos hablando de Gianluca Lapadula y Álex Valera.

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Henry Quinteros elogió a Gianluca Lapadula y Álex Valera previo al clásico ante Alianza Lima

Durante la última emisión del programa 'L1 Radio', el popular 'Pato' no dudó en destacar las cualidades de los dos hombres que comandan la ofensiva de Universitario. En ese sentido, indicó que tanto Valera como Lapadula tienen la capacidad de hacer daño en el área, aún si su equipo no genera jugadas de gol.

“La ‘U’ no puede tener elaboración, pero en cualquier momento los dos de arriba (Lapadula y Valera) te pueden hacer un gol solos”, señaló el exfutbolista, advirtiendo sobre el peligro que pueden representar ambos atacantes en el partido de esta noche.

Alianza Lima vs Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura

En ese sentido, el periodista Juan Luis Morales coincidió con el análisis de Quinteros y precisó que este equipo de Universitario no se caracteriza por generar mucho fútbol; sin embargo, ello no ha sido impedimento para que sus dos principales referencias en ofensiva marquen goles.

"Lo que más hemos criticado de la ‘U’ en el último tiempo son los interiores y los volantes a la hora de generar (fútbol) y sin embargo, sí o sí termina anotando Valera y termina anotando Lapadula. Vemos el mérito mucho mayor", añadió.

¿A qué hora es el clásico entre Alianza Lima y Universitario?

Recordemos que el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes está programado para las 8:00 p.m. en Matute y la transmisión EN VIVO para todo el territorio nacional estará a cargo de L1 MAX y L1 Play. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias de este duelo que promete emociones de principio a fin.