Sporting Cristal no pudo viajar a Moquegua y partido del Clausura se reprogramó a nueva fecha

Un imprevisto alteró los planes de Sporting Cristal antes de su esperado partido ante CD Moquegua por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La delegación celeste tenía previsto llegar a Tacna para continuar con su traslado hacia Moquegua, pero el avión que transportaba al plantel no pudo aterrizar debido a la poca visibilidad registrada en la zona.

La información fue dada a conocer por Percy Ramos, periodista de L1 MAX, quien detalló lo ocurrido con el viaje de la escuadra rimense. "El avión que traslada a la delegación de Sporting Cristal a la ciudad de Tacna no pudo aterrizar por poca visibilidad. En estos momentos están regresando a Lima", señaló el comunicador.

Sporting Cristal cambia sus planes antes del partido

De acuerdo con el reporte del mencionado comunicador, Sporting Cristal volverá a viajar este sábado 12 de septiembre, a las 8.30 a. m., con el objetivo de completar su traslado hacia el sur del país y quedar concentrado para el encuentro frente a CD Moquegua.

Además, el periodista informó que el partido, inicialmente programado dentro de la fecha 9 del Clausura, se jugaría el domingo, con un horario tentativo de 11.00 a. m. Esta modificación deberá ser oficializada por las autoridades correspondientes. La programación previa contemplaba el encuentro en el estadio 25 de Noviembre.

Cristal visita a CD Moquegua por la fecha 9 del Torneo Clausura.

Un partido importante para Sporting Cristal

El encuentro ante CD Moquegua representa una nueva oportunidad para Sporting Cristal de mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura. Los celestes llegan después de golear 5-0 a Los Chankas y actualmente suman 13 puntos en el certamen.

Por su parte, CD Moquegua buscará aprovechar su condición de local para recuperarse tras la derrota por 2-0 ante Cusco FC. Además, existe un antecedente que aumenta las expectativas: el cuadro moqueguano ya derrotó 2-1 a Sporting Cristal durante el Torneo Apertura.

Así, el encuentro entre CD Moquegua y Sporting Cristal llega acompañado de una inesperada modificación logística que obliga al conjunto celeste a reorganizar su viaje, aunque mantiene intacta la importancia de sumar tres puntos en la recta decisiva del Clausura 2026.