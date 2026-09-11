Alineaciones de Sporting Cristal vs CD Moquegua: el once de los celestes por el Clausura

Sporting Cristal afrontará un nuevo reto en el Torneo Clausura 2026 cuando visite a CD Moquegua en el Estadio 25 de noviembre. Los celestes tienen una deuda pendiente fuera de casa, por lo que ahora Roberto Mosquera alista una alineación competitiva que busque vulnerar la defensa rival y sacar tres puntos de oro en esta recta final.

Alineación de Sporting Cristal vs CD Moquegua

Este es el once que alista Roberto Mosquera para que Sporting Cristal gane de visita: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Catriel Cabellos, Santiago González, Maxloren Castro y Michael Hoyos.

No hay muchas modificaciones en cuanto al duelo anterior que tuvieron los rimenses contra los Chankas. Se estima que Martín Távara retome su presencia en el once titular y Álvarez Wallace espere su oportunidad en la banca de suplentes. Eso sí, puede haber modificaciones a poco de iniciar el compromiso en Moquegua.

En la zona ofensiva, todo quedaría tal cual se vio en el Estadio Alberto Gallardo con Santiago González, Maxloren Castro y Michel Hoyos como las piezas clave en ofensiva. El colombiano Juan Manuel Cuesta aguardará su oportunidad en la banca para repotenciar ese sector en los minutos finales.

Sporting Cristal viene de golear a Chankas por el Clausura.

Alineación de CD Moquegua vs Sporting Cristal

El estratega Jaime Serna sabe que el equipo no la pasa nada bien en la temporada 2026, por lo que ahora pretende enviar esta alineación para repetir el golpe que hizo en el Apertura ante los celestes: Grados, Perleche, Enciso, Lojas, Montenegro, Chipao, Ramírez, Zapata, Mejía, Lastre y Bryan Angulo.

Uno de los jugadores que se perfila como titular en CD Moquegua es Édgar Lastre, quien registra tres goles en lo que va del Torneo Clausura 2026. Por si fuera poco, fue uno de los verdugos de los celestes en el choque que tuvieron en el Gallardo, en el que superaron por 2-1 para impacto de los aficionados.