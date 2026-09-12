Próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026: día, hora y dónde ver duelo ante ADT

Alianza Lima deja atrás el clásico que se vivió en Matute y se enfoca en lo que será el choque ante ADT por la décima jornada del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules volverán a ser locales en busca de los tres puntos y ante un equipo que le urge ganar sí o sí. Conoce todos los detalles para no perderte este vital cotejo de la temporada.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs ADT?

El partido de Alianza Lima ante ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 se juega el viernes 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. Ambos elencos van en busca de los tres puntos para seguir luchando por sus objetivos en esta temporada 2026.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT?

Este cotejo entre blanquiazules y tarmeños inicia a partir de las 8.00 pm. horas locales. De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 7.00 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 8.00 pm.

Venezuela, Bolivia: 9.00 pm.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 10.00 pm.

¿Dónde ver Alianza Lima vs ADT?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs ADT se verá por la señal en vivo de L1 MAX a nivel nacional. Además, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de DGO y Movistar TV App.

Alianza Lima anuncia partido ante ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

¿Cómo quedó el clásico entre Alianza Lima vs Universitario?

El duelo entre Alianza Lima vs Universitario en Matute por el Torneo Clausura 2026 fue victoria para los cremas por 2-1. Los goles fueron de Alex Valera y Lizandro Alzugaray, mientras que el descuento de los íntimos fue de Federico Girotti. Un marcador que complica a los blanquiazules en el certamen.