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¡Blooper! Lisandro Alzugaray anotó el 2-1 de Universitario ante Alianza tras error de Chávez y Duarte
Gianfranco Chávez y Alejandro Duarte se equivocaron al final del partido y Lisandro Alzugaray anotó el 2-1 agónico de Universitario sobre Alianza Lima en el clásico peruano.
Alianza Lima empataba 1-1 ante Universitario de Deportes por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, La Victoria. Sin embargo en los minutos finales apareció Lisandro Alzugaray para marcar el 2-1 tras error de Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez.
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Lisandro Alzugaray marcó el 2-1 de Universitario ante Alianza tras error de Gianfranco Chávez y Alejandro Duarte
En el minuto 96 de la segunda parte, cuando solo restaba un minuto para el final del encuentro, Chávez y Duarte no lograron coordinarse al despejar el balón en su propia área, una acción que Alzugaray aprovechó para anotar el tanto definitivo de la victoria de Universitario sobre Alianza.
Video: L1MAX
El error provocó confusión en todos los jugadores de Alianza tras el gol que definió el resultado a favor de Universitario, y al mismo tiempo quienes cometieron la grave falla quedaron mirando al vacío.
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