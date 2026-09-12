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Los divertidos memes del clásico tras la victoria de Universitario por 2-1 ante Alianza Lima en Matute

Tras la victoria 2-0 de Universitario sobre Alianza Lima, las redes sociales se llenaron de memes y ocurrencias que reflejaron con humor lo que dejó el clásico.

Redacción Líbero
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El 2-1 entre Universitario y Alianza Lima dejó una ola de memes en redes sociales.
El 2-1 entre Universitario y Alianza Lima dejó una ola de memes en redes sociales. | Composición: María Zapata | Líbero
El 2-1 entre Universitario y Alianza Lima dejó una ola de memes en redes sociales. | Composición: María Zapata | Líbero
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Las redes sociales estallaron tras el pitazo final del superclásico.
Las redes sociales estallaron tras el pitazo final del superclásico.
Las redes sociales estallaron tras el pitazo final del superclásico.
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El ingenio de los hinchas convirtió la derrota rival en una ola de virales.
El ingenio de los hinchas convirtió la derrota rival en una ola de virales.
El ingenio de los hinchas convirtió la derrota rival en una ola de virales.
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El gol decisivo silenció el estadio, pero encendió las conversaciones en todas las plataformas.
El gol decisivo silenció el estadio, pero encendió las conversaciones en todas las plataformas.
El gol decisivo silenció el estadio, pero encendió las conversaciones en todas las plataformas.
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Los memes inundaron el internet en cuestión de minutos.
Los memes inundaron el internet en cuestión de minutos.
Los memes inundaron el internet en cuestión de minutos.
6 de 7
Un solo gol bastó para cambiar el destino del partido y dominar las tendencias del día.
Un solo gol bastó para cambiar el destino del partido y dominar las tendencias del día.
Un solo gol bastó para cambiar el destino del partido y dominar las tendencias del día.
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El silbatazo final en Matute fue la señal que desató una tormenta de sarcasmo y humor digital.
El silbatazo final en Matute fue la señal que desató una tormenta de sarcasmo y humor digital.
El silbatazo final en Matute fue la señal que desató una tormenta de sarcasmo y humor digital.
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