Los divertidos memes del clásico tras la victoria de Universitario por 2-1 ante Alianza Lima en Matute

Tras la victoria 2-0 de Universitario sobre Alianza Lima, las redes sociales se llenaron de memes y ocurrencias que reflejaron con humor lo que dejó el clásico.

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El 2-1 entre Universitario y Alianza Lima dejó una ola de memes en redes sociales. | Composición: María Zapata | Líbero El 2-1 entre Universitario y Alianza Lima dejó una ola de memes en redes sociales. | Composición: María Zapata | Líbero

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Las redes sociales estallaron tras el pitazo final del superclásico. Las redes sociales estallaron tras el pitazo final del superclásico.

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El ingenio de los hinchas convirtió la derrota rival en una ola de virales. El ingenio de los hinchas convirtió la derrota rival en una ola de virales.

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El gol decisivo silenció el estadio, pero encendió las conversaciones en todas las plataformas. El gol decisivo silenció el estadio, pero encendió las conversaciones en todas las plataformas.

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Los memes inundaron el internet en cuestión de minutos. Los memes inundaron el internet en cuestión de minutos.

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Un solo gol bastó para cambiar el destino del partido y dominar las tendencias del día. Un solo gol bastó para cambiar el destino del partido y dominar las tendencias del día.

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