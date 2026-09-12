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Los divertidos memes del clásico tras la victoria de Universitario por 2-1 ante Alianza Lima en Matute
Tras la victoria 2-0 de Universitario sobre Alianza Lima, las redes sociales se llenaron de memes y ocurrencias que reflejaron con humor lo que dejó el clásico.
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El 2-1 entre Universitario y Alianza Lima dejó una ola de memes en redes sociales. | Composición: María Zapata | Líbero
El 2-1 entre Universitario y Alianza Lima dejó una ola de memes en redes sociales. | Composición: María Zapata | Líbero
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Las redes sociales estallaron tras el pitazo final del superclásico.
Las redes sociales estallaron tras el pitazo final del superclásico.
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El ingenio de los hinchas convirtió la derrota rival en una ola de virales.
El ingenio de los hinchas convirtió la derrota rival en una ola de virales.
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El gol decisivo silenció el estadio, pero encendió las conversaciones en todas las plataformas.
El gol decisivo silenció el estadio, pero encendió las conversaciones en todas las plataformas.
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Los memes inundaron el internet en cuestión de minutos.
Los memes inundaron el internet en cuestión de minutos.
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Un solo gol bastó para cambiar el destino del partido y dominar las tendencias del día.
Un solo gol bastó para cambiar el destino del partido y dominar las tendencias del día.
El silbatazo final en Matute fue la señal que desató una tormenta de sarcasmo y humor digital.
El silbatazo final en Matute fue la señal que desató una tormenta de sarcasmo y humor digital.
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