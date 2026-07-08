Tricampeón con Universitario sorprendió al destacar a figura de Alianza Lima: "Mucha experiencia"

Alianza Lima es uno de los clubes que más cautela ha mostrado en este parón de la Liga 1 por la Copa del Mundo. Los blanquiazules se encuentran entrenando bajo las órdenes de Pablo Guede con el objetivo de destacar en el Torneo Clausura 2026. En medio de ello, una figura que salió tricampeón con Universitario sorprendió al elogiar a un jugador de los íntimos.

Tricampeón con Universitario sorprendió al destacar a figura de Alianza Lima

Durante una entrevista con el programa "Modo Fútbol", entrevistaron al exfutbolista Gustavo Grondona, quien fue asistente de Pablo Guede antes de su llegada a Alianza Lima. Por ello, el periodista José Varela se animó a preguntarle por su opinión sobre uno de los mejores fichajes de los íntimos: Esteban Pávez.

El exvolante de Universitario no dudó en remarcar que Pávez tiene todo para destacar con los blanquiazules, principalmente por su estilo de juego y el carácter que posee cuando juega los partidos más trascendentales, algo que adquirió por su estadía en Colo Colo.

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"Esteban Pávez es un jugador hecho para el estilo Alianza. Es colocolino al 100 %, está criado en el club y sabe lo que es jugar clásicos, momentos difíciles de tensión. Tiene mucha experiencia y temperamento, ya demostró que es un aporte muy importante, terminó haciendo gol que no es su principal virtud. Es completo en ese aspecto y por carácter le viene bien a Alianza" , señaló el retirado futbolista.

De igual manera, Grondona señaló que el mediocentro chileno es un jugador con gran experiencia y temperamento, factores que le permiten responder dentro del campo. Además, destacó que fue esencial con su gol, pese a que esa no es una de sus principales habilidades destacadas.

Gustavo Grondona y su paso por Universitario

Gustavo Grondona llegó al fútbol peruano para jugar en las filas de Universitario en la temporada 1998 y se mantuvo durante cuatro años. En sus registros, el argentino tiene 120 partidos disputados y 23 goles anotados. Con la 'U', el volante logró hacerse con el tricampeonato del torneo nacional (1998, 1999 y 2000).