Juan Manuel Requena ya es crema: la ‘U’ suma equilibrio para el Clausura

Juan Manuel Requena ya está en Lima y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Universitario de Deportes. El mediocampista argentino arribó anoche a la capital, superó los exámenes médicos y estampó su firma para defender la camiseta crema.

El volante de contención llegó procedente de Unión La Calera, luego de que la institución merengue adquirió su pase. Requena firmó un contrato por dos temporadas y se sumó al plantel con miras al Torneo Clausura.

Su incorporación responde a la búsqueda del comando técnico por fortalecer una zona clave del equipo. El mediocampista destaca por su capacidad de recuperación, marca y orden táctico, características que encajan con la idea de juego que busca implementar Héctor Cúper.

Con su llegada, Universitario gana una nueva alternativa para el mediocampo y aumenta la competencia interna dentro del plantel. Requena intentará ganarse un lugar en el equipo y aportar desde su función en los partidos más exigentes de la temporada.

El nuevo refuerzo crema se integra a un equipo que mantiene la ilusión de seguir haciendo historia. Su objetivo será aportar al funcionamiento colectivo y ayudar a Universitario en la búsqueda del tetracampeonato.