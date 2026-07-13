Juan Manuel Requena ya es crema: la ‘U’ suma equilibrio para el Clausura
El volante de contención argentino llegó a Lima, firmó por dos temporadas y se convirtió en nuevo refuerzo de Universitario para el Torneo Clausura.
Juan Manuel Requena ya está en Lima y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Universitario de Deportes. El mediocampista argentino arribó anoche a la capital, superó los exámenes médicos y estampó su firma para defender la camiseta crema.
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El volante de contención llegó procedente de Unión La Calera, luego de que la institución merengue adquirió su pase. Requena firmó un contrato por dos temporadas y se sumó al plantel con miras al Torneo Clausura.
Su incorporación responde a la búsqueda del comando técnico por fortalecer una zona clave del equipo. El mediocampista destaca por su capacidad de recuperación, marca y orden táctico, características que encajan con la idea de juego que busca implementar Héctor Cúper.
Con su llegada, Universitario gana una nueva alternativa para el mediocampo y aumenta la competencia interna dentro del plantel. Requena intentará ganarse un lugar en el equipo y aportar desde su función en los partidos más exigentes de la temporada.
El nuevo refuerzo crema se integra a un equipo que mantiene la ilusión de seguir haciendo historia. Su objetivo será aportar al funcionamiento colectivo y ayudar a Universitario en la búsqueda del tetracampeonato.