¿Se va de Universitario? Futbolista pretendido en el exterior deja imponente mensaje: "Concéntrate"

Universitario de Deportes es uno de los clubes más reconocidos en el ámbito internacional por toda su historia, construida con el paso de las décadas. A esto se suma que es el vigente tricampeón del balompié nacional, por lo que no sorprende que elencos del exterior se interesen en algunos futbolistas. En medio de este mercado de pases, un jugador sigue siendo noticia y ahora sorprendió con un mensaje para su comunidad.

Nos referimos a César Inga, futbolista que poco a poco vuelve a ser considerado en el primer equipo de Universitario y que se siente cómodo en la institución crema. No es un secreto que estuvo muy cerca de salir de la U para ir a la MLS de Estados Unidos, pero todo se truncó en plenas negociaciones.

Ahora, el carrilero impacta en redes sociales con un mensaje en inglés tras el triunfo de Universitario ante Millonarios de Colombia en el Estadio Monumental. El futbolista sumó minutos con los merengues y dejó una frase que genera muchas reacciones en su cuenta oficial de Instagram.

"Focus on what makes you feel good (Concéntrate en lo que te hace sentir bien)", se lee en la cuenta oficial de Instagram de César Inga.

César Inga y su curioso mensaje en inglés luego del triunfo de Universitario.

Contrato de César Inga con Universitario

César Inga tiene contrato con Universitario de Deportes hasta diciembre del 2027. El carrilero por el sector izquierdo aún tiene una temporada más con los cremas, pero es claro que tiene el deseo de migrar al exterior para seguir creciendo profesionalmente.

Valor de mercado de César Inga

Según el portal Transfermarkt, César Inga tiene un valor de mercado de 1,20 millones de euros a sus 24 años. Su mejor rendimiento fue en la temporada 2025, cuando llegó a registrar una cifra de 1,5 millones de euros con Universitario de Deportes.