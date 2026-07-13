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Gianluca Lapadula se prepara para su estreno oficial con la ‘U’ y apunta al ADT

El delantero ítalo-peruano destaca en los entrenamientos y espera sus primeros minutos oficiales ante ADT en Tarma con la camiseta de Universitario.

Redacción Líbero
Gianluca Lapadula viene destacando en los entrenamientos de Universitario.
Gianluca Lapadula viene destacando en los entrenamientos de Universitario. | LÍBERO | Foto: Universitario - X.
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Gianluca Lapadula continúa ganando protagonismo en los entrenamientos de Universitario y se prepara para su esperado debut oficial con la camiseta crema. El atacante viene mostrando intensidad, movilidad y toda su experiencia internacional durante las prácticas.

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'Lapagol' trabaja con mucha expectativa de cara al duelo frente a ADT este sábado en Tarma, donde espera sumar sus primeros minutos oficiales y celebrar su estreno con un gol. El delantero quiere comenzar dejando huella en el equipo merengue.

El atacante entiende que su aporte será importante para los objetivos de Universitario en el Torneo Clausura. Su recorrido internacional y capacidad ofensiva son dos de las principales armas que espera aprovechar el comando técnico.

Desde su llegada, Lapadula se ha integrado rápidamente al grupo y viene adaptándose a la idea de juego de Héctor Cúper. El técnico busca potenciar sus características para convertirlo en una pieza clave del ataque crema.

Con la incorporación del delantero, el cuadro crema suma jerarquía, experiencia y una nueva alternativa ofensiva para afrontar la segunda parte de la temporada. Lapadula apunta a responder con goles y ayudar al equipo en la pelea por el tetracampeonato.

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