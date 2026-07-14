Franco Velazco rompió el silencio y respondió a Rodrigo Ureña tras polémica: "Hubo algo..."

Universitario de Deportes logró una victoria por 2-0 ante Millonarios en un partido amistoso. Sin embargo, el cotejo estuvo plagado de polémica por los gestos de Rodrigo Ureña y sus críticas contra la directiva por cómo se dio su salida del equipo. Tras ello, Franco Velazco, administrador del club, rompió el silencio y respondió al chileno.

Franco Velazco rompió el silencio y respondió a Rodrigo Ureña

Una vez finalizó el encuentro, Franco Velazco fue consultado por lo sucedido, en conversación con Universitario TV, y no dudó en lamentar las acciones del ‘Pitbull’. Además, señaló que ese encuentro fue escogido para que pudiera reencontrarse con la hinchada y sus antiguos compañeros.

Del mismo modo, el administrador de Universitario remarcó que aún existe un gran cariño y aprecio por Rodrigo Ureña, ya que fue una pieza esencial en el equipo para la consagración como tricampeón del fútbol peruano.

Franco Velazco respondió en Universitario TV a la polémica con Rodrigo Ureña

"Con Rodrigo (Ureña) hay un cariño y un aprecio por él, forma parte del equipo tricampeón. Yo personalmente lamento un poco las declaraciones de él, porque habíamos elegido el partido con Millonarios justamente para que haya un reencuentro, un saludo con Fabián Bustos y Rodrigo Ureña", sostuvo.

No obstante, lejos de aumentar la polémica, Velazco salió al frente para pedirle disculpas públicas a Rodrigo Ureña si es que considera que en algún momento existieron molestias durante las negociaciones.

"Pero bueno, finalmente si él consideró que algo en la negociación no estuvo bien, tenemos la oportunidad, de yo personalmente en nombre del club, extenderle las disculpas del caso, por si el cree que en las negociaciones hubo algo que a él no le acomodó o no le pareció dentro de lo que él tenía pensado", finalizó el directivo.

Rodrigo Ureña reveló amenazas para dejar a Universitario

Tras su salida del Estadio Monumental, Rodrigo Ureña conversó con la prensa para enviar un dardo contundente en contra de la administración crema,

"Pasaron un montón de cosas, y que yo salga a hablar ahora sobre cómo se comportaron conmigo y la forma en que me amenazaron para salir del club, lo que menos quiero es que Universitario se vea afectado. En la vida y en el fútbol no todo es dinero. Uno espera que, en su trabajo, su jefe lo trate bien, o al menos con un poco de respeto”, manifestó el volante.