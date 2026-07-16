Futbolista impacta con emotiva despedida tras confirmarse su salida de Universitario: "Gracias"

Universitario de Deportes sigue con las gestiones en su plantel para el inicio del Torneo Clausura. En pleno mercado de pases, los cremas buscan sus últimos fichajes, pero ahora también dieron salida a un destacado jugador. Este futbolista se marcha del club tras varios años y no dudó en dejar un emotivo mensaje de despedida.

Futbolista impacta con emotiva despedida tras confirmarse su salida de Universitario

Los hinchas de Universitario se llenaron de júbilo, luego de conocer que el club concretó la venta de Sebastián Osorio al Sporting de Lisboa. El futbolista era considerado una de las mayores promesas de los cremas y ahora continuará su carrera en el fútbol europeo.

Precisamente, tras confirmarse su traspaso, Osorio utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un mensaje de despedida a la ‘U’. Empezó señalando que jugar con los merengues fue una verdadera satisfacción que siempre lo marcará, además de agradecer a cada elemento del club.

Sebastián Osorio se despidió de Universitario tras su fichaje por Sporting Lisboa

“Vestir la camiseta de Universitario y defender este escudo ha sido un verdadero orgullo y un privilegio que jamás voy a olvidar. Gracias, de corazón, a cada persona que trabaja en la institución, a la hinchada y de manera muy en especial a mis compañeros. Cada uno de ustedes me ayudaron a ser un mejor futbolista y sobre todo una mejor persona dentro y fuera del campo”, sostuvo en su publicación.

Del mismo modo, el polifuncional volante remarcó que se marcha con los valores que adquirió en el club y mantiene la esperanza de poder retornar en el futuro al plantel para volver a vestirse de crema. Finalmente, expresó la icónica frase “Y dale U”, con lo que emocionó a todos los hinchas.

“Me voy con los mejores valores y recuerdos de aquí, con la ilusión de que en un futuro lejano nuestros caminos se vuelvan a cruzar para vestir otra vez la camiseta de la que siempre será mi casa. ¡Gracias por todo! ¡Y dale U, por siempre!”, finalizó el futbolista.

Universitario mantuvo un porcentaje del pase de Sebastián Osorio

En el anuncio de su salida, Universitario informó a la opinión pública que el club mantendrá el 30% de los derechos de Sebastián Osorio. De esta forma, puede tener un beneficio económico pensando en una futura venta.