¿Lo borro? Héctor Cúper puso la mira en campeón con la 'U' por no llegar a su peso: “Descartado…”

Universitario de Deportes se encuentra a muy pocas horas de debutar en el Torneo Clausura de la Liga 1 frente a ADT de Tarma. Por lo que Héctor Cúper, querrá que todos sus dirigidos se mantengan en óptimas condiciones para el buen inicio del certamen donde esperan conseguir los tres puntos.

No obstante, se conoció que hay un jugador que ha salido campeón con el club que no cumplió con su peso ideal, por lo que esta situación no gustó al estratega argentino, que lo habría descartado para este partido. Esto de acuerdo a información del periodista Enrique de la Rosa, durante la transmisión del programa 'Fútbol champán'.

Pero esto no sería todo, toda esta situación la estaría observando atentamente Sporting Cristal, que tiene intenciones de adquirir los servicios de este jugador.

Héctor Cúper puso la mira en campeón con la 'U' por no llegar a su peso

El jugador en cuestión es Jesús Castillo y el pivote estaría descartado, de acuerdo con el periodista. Por lo que Cristal está buscando la manera de traerlo de vuelta.

"Que en la 'U' no llegó al parecer con sus registros bien y esto no le gustó a Héctor Cúper y lo han descartado. El nombre sería el de Jesús Castillo, que podría volver a Cristal y está tratando de ver si lo puede traer", señaló de la Rosa.

Cabe mencionar que, para concretar esta operación, la directiva de Sporting Cristal deberá pagar una importante cantidad de dinero correspondiente a la cláusula de rescisión del mediocampista con Universitario.

Títulos de Jesús Castillo

Campeón de la Liga 1 de Perú (2019/20, Sporting Cristal)

Campeón de la Liga 1 de Perú (2024/25, Universitario de Deportes)

Campeón de la Copa Bicentenario de Perú (2021, Sporting Cristal)

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

El partido entre ADT de Tarma y Universitario está programado para disputarse este sábado 18 de julio por la primera jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará desde la 1.15 p. m. (hora peruana).