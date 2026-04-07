Conmebol envió firme comunicado a Sporting Cristal y Cerro Porteño por cambio de estadio: "Rogamos"

En las últimas horas, Conmebol se pronunció de manera oficial ante el comunicado de Sporting Cristal sobre el cambio de estadio para su partido ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026. El ente sudamericano tomó conocimiento de lo acontecido y se dirigió a ambos bandos con miras al encuentro del miércoles.

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Conmebol dejó firme comunicado a Sporting Cristal y Cerro Porteño

A través de redes sociales, se difundió el comunicado de Conmebol en el que hace oficial el cambio de estadio para el choque entre Sporting Cristal y Cerro Porteño. Como se conoce, todo estaba estipulado para que se lleve a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, pero debido a ser clausurado se decidió ir al Callao en el recinto deportivo del Miguel Grau.

Por parte del ente sudamericano, se pide que este informe llegue a las directivas de ambas escuadras para que realicen los trabajos de logística en afán de cumplir con todas las normativas de un partido de Copa Libertadores.

“Por medio de la presente me dirijo a ustedes y por su intermedio a sus clubes afiliados que disputarán el partido Sporting Cristal y Cerro Porteño, por la Conmebol Libertadores 2026, a fin de informar que el escenario del encuentro deportivo ha sido modificado. Rogamos la comunicación a los clubes correspondientes para que tengan en cuenta para sus preparativos de logística para el partido“, se lee en el comunicado.

Comunicado de Conmebol para Sporting Cristal y Cerro Porteño.

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?

El partido de Copa Libertadores 2026 entre Sporting Cristal y Cerro Porteño se juega este miércoles 8 de abril a partir de las 21.00 horas locales (23.00 horas de Paraguay) con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.