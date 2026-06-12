La reacción de la prensa internacional al inicio del Mundial 2026: “Sin brillo y sin fútbol”

El pasado jueves 11 se vivió el tan ansiado inicio del Mundial 2026, reuniendo a países de diversos continentes. El certamen, que se disputa cada cuatro años, siempre genera reacciones, y esta vez no fue la excepción, pese a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá. Bajo este panorama, diversos medios reaccionaron y le dedicaron artículos completos al arranque de la Copa del Mundo. Sin embargo, mientras algunos destacaron el evento por todo lo alto, otros fueron más críticos en sus análisis y publicaciones.

La reacción de la prensa internacional al inicio del Mundial 2026

Por su parte, el medio La Nación tuvo un análisis crítico sobre este inicio del certamen. “Una fiesta inaugural sin brillo y sin fútbol: así se vivió en México la apertura del Mundial más grande de la historia”, empezó titulando el medio.

Titular de La Nación

“México abrió el Mundial de los tres países. El de los 104 partidos que se disputan en un territorio enorme, con problemas internos y tensiones entre los gobiernos anfitriones. Tras una ceremonia inaugural sencilla y sin brillos comparada con las últimas, especialmente las de Qatar 2022, Brasil 2014 o Sudáfrica 2010, el estadio Azteca marcó el hito de convertirse en anfitrión de una Copa del Mundo por tercera vez”.

“Los días previos a la inauguración se vivieron a pura tensión en la capital mexicana. Una marcha de maestros que amenazó con boicotear el inicio del Mundial finalmente fue neutralizada y debió realizarse en el centro de la ciudad, donde unas 45 mil personas colmaron la plaza de El Zócalo en el fan fest. En paralelo, familiares de personas desaparecidas se manifestaron en las inmediaciones del Azteca para reclamar justicia”, escribió el medio argentino.

Escribió La Nación

Mientras que el medio El Nuevo Siglo también destacó los problemas que hubo antes del inicio de la inauguración. “México 2026, entre el caos y la ilusión del Mundial”.

“La norma no escrita que reza que antes de un gran evento siempre suceden cosas que hacen pensar que no se podrá llevar a cabo se cumple a cabalidad en México. La capital azteca colapsa en medio de su tráfico que se mezcla con los marchantes que se unen a las protestas de quienes están en contra de la realización del Mundial”, fue parte de lo que escribió el portal.

Escribió El Nuevo Siglo

El medio El Clarín no fue ajeno al inicio y también vio la parte más positiva del certamen. “El Mundial 2026 arrancó entre la euforia y las críticas: el estadio Azteca volvió a sentirse el centro del fútbol”.

“La fiesta de fútbol no entiende de contextos. Ensordece el renovado estadio Azteca durante la fiesta inaugural del Mundial 2026. (…) Acá no hay preocupación por la advertencia de ataques masivos de Donald Trump ni indicios de las protestas de docentes y de transportistas a la presidenta local Claudia Sheinbaum, que siguió el encuentro desde la alcaldía Gustavo Madero tras regalar su boleto. Allá arriba, desde el palco de honor, sonríe el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, porque su criatura ha crecido y le muestra el cuerpo al planeta: el Mundial de 48 equipos, 1.248 futbolistas y 3 países”, destacó el medio.