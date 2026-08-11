Sporting Cristal definió la salida de seleccionado peruano rumbo a rival de Liga 1: "Acuerdo"

¡Sorpresa en el Rímac! Sporting Cristal tiene la obligación de destacar en el Torneo Clausura para poder escalar posiciones en la tabla de posiciones de la Liga 1. Por ello, los hinchas esperaban la llegada de grandes fichajes en el mercado de pases; sin embargo, recientemente se confirmó que perderán a una de sus figuras luego de que el club acordó su salida rumbo a un equipo rival.

Sporting Cristal definió la salida de seleccionado peruano rumbo a rival de Liga 1

En el cierre del libro de pases, Sporting Cristal ha sorprendido a sus hinchas luego de conocerse que ha dejado salir a uno de los jugadores más prometedores del equipo. Durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista Paul Pérez reveló que se trata de Mateo Rodríguez.

De acuerdo al periodista deportivo, el delantero nacional ya tiene todo acordado para unirse a las filas de Juan Pablo II para el Torneo Clausura. El hijo del ‘Mudo’ Rodríguez es un pedido expreso del DT Jorge Araujo y ahora todo indica que reforzará a uno de los rivales de los celestes.

Mateo Rodríguez dejará Sporting Cristal para jugar en Juan Pablo II

"Juan Pablo II buscaban a préstamo a tres futbolistas de Sporting Cristal y ya consiguieron a uno. Buscaban a Castillo, Ballumbrosio y Mateo Rodríguez. El que ya tiene acuerdo es Mateo Rodríguez, va a ir a préstamo, es pedido del 'Coco' Araujo", reveló el citado comunicador.

Del mismo modo, Paul Pérez señaló que el cuadro de Chongoyape también está interesado en concretar la llegada de otros jugadores como Duham Ballumbrosio y Gerson Castillo, quienes no son considerados en el primer equipo.

Mateo Rodríguez fue convocado a la selección peruana

Mateo Rodríguez ha sido considerado como uno de los grandes prospectos a futuro de la selección peruana, luego de que haya destacado en las divisiones menores de Sporting Cristal. Ese rendimiento también lo llevó a ser considerado en las inferiores de la ‘Bicolor’, donde integró las categorías Sub-17 y Sub-20. Además, ha sido sparring de la selección absoluta.