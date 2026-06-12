Mundial 2026: Hinchas brasileños en EE. UU. se rinden ante Paolo Guerrero y cantan cumbia peruana | VIDEO

La fiebre del Mundial 2026 sigue dejando momentos inesperados fuera de las canchas. Un grupo de aficionados brasileños sorprendió a hinchas peruanos al demostrar su admiración por Paolo Guerrero durante una reunión en Estados Unidos, país que alberga parte de la máxima cita del fútbol mundial.

PUEDES VER: Los mejores memes de la Inauguración del Mundial 2026 con Shakira y demás artistas en el Estadio Azteca

Un reportero de América Televisión llegó hasta el Times Square en EE. UU. y entrevistó a seguidores de Brasil, quienes corearon el nombre del histórico delantero peruano. Lo que más llamó la atención fue que se animaron a cantar y bailar al ritmo de cumbia, generando un ambiente festivo.

Es importante recordar que Paolo Guerrero, considerado uno de los máximos referentes del fútbol peruano en las últimas décadas, mantiene un gran reconocimiento a nivel internacional gracias a su trayectoria en clubes de Sudamérica y Europa, así como por sus destacadas actuaciones con la selección peruana. Su figura continúa despertando respeto incluso entre aficionados de países tradicionalmente rivales en el ámbito futbolístico.

Por otro lado, la reacción de los brasileños fue celebrada por los usuarios peruanos en redes sociales, quienes destacaron el cariño que Guerrero sigue generando fuera de las fronteras nacionales. Muchos consideraron que el episodio refleja el legado que el delantero ha construido a lo largo de su carrera y la admiración que despierta en el continente.

¿Cuándo debuta Brasil en el Mundial 2026?

La selección de Brasil ya tiene fecha y rival para su estreno en el Mundial 2026. La 'Canarinha' debutará el sábado 13 de junio enfrentando a Marruecos, en un encuentro que genera gran expectativa entre los aficionados y que marcará el inicio del camino de ambas selecciones en la máxima cita del fútbol mundial.